Формула Фон дер Ляйен: Если не пользоваться энергией, энергетическая безопасность повысится

Елена Острякова.  
25.04.2025 09:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Энергетика


Россия якобы намеренно использовала энергоресурсы в качестве оружия против Европы.

Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите «Будущее энергетической безопасности» в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы намеренно использовала энергоресурсы в качестве оружия против Европы. Об этом председатель Еврокомиссии...

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«Чем меньше мы зависим от энергии, тем выше наша энергетическая безопасность. Это урок, который мы усвоили в Европе. В начале этого десятилетия мы все слишком зависели от одного поставщика энергоресурсов. Россия обеспечивала 45% нашего импорта газа, 50% угля и почти треть нефти.

Долгие годы мы не осознавали, к каким последствиям приводит такая зависимость. Риск шантажа, экономического давления, скачков цен – эта реальность стала очевидной после полномасштабного вторжения в Украину. Россия пыталась использовать нашу зависимость, перекрыв нам поставки газа. Они пытались вызвать экономический кризис и ослабить нашу решимость в отношении Украины. Но у них ничего не вышло», – сказала фон дер Ляйен.

Она похвасталась, что теперь доля российского газа в ЕС снизилась до 18%, доля нефти до – 1/50, а от российского угля Евросоюз отказался вообще. На следующей неделе будет представлена программа по дальнейшему отказу от энергоносителей из России.

Напомним, в 2022 году в ответ на беспрецедентные санкции РФ перевела свои расчеты за нефть и газ в рубли. Тем странам, которые отказали, «Газпром» перекрыл поставки.

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