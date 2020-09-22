Формулу Штайнмайера хотят дополнить дерусификацией

22.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна взять за примеры опыты возвращения во Францию территорий Эльзаса и Лотарингии, а также воссоединения Германии и отложить вопрос «реинтеграции» Донбасса на историческую перспективу.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бежавший из Донбасса националист Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению Снегирева, говорить о выборах на территории ЛДНР можно будет только после тотальной дерусификации региона.

«Есть два просто исторических примера – это либо немецкий, либо французский. Объясняю – возвращение Эльзаса и Лотарингии, которые были оккупированы Германией, произошло практически через 40 лет. Все, мы признаем эти территории временно оккупированными и признаем, что их освобождение – это историческая перспектива.

Вот, знаете, что Аденауэр говорил, я перехожу к немецкому примеру: «Лучше иметь половину Германии, но контролировать полностью, чем иметь всю Германию, но не контролировать вообще». И вот вам немецкий опыт, когда развалилась империя СССР, были выведены войска, которые в то время, казалось, будут мыть сапоги в Ла-Манше, произошло мирное объединение двух Германий. И мы имеем в итоге одну из самых мощных экономик мира. Подождали. Сколько ждали – с 45-го года.

Когда нам пытается продавить госпожа Меркель эту «формулу Штайнмайера», а это формула Меркель, Штайнмайер не имеет к ней никакого отношения абсолютно, нужно называть вещи своими именами, кто был инициатором этой формулы. Так вот, госпоже Меркель нужно вспомнить немецкий опыт денацификации, когда выборы в Германии, на контролируемой союзниками территории, в первую очередь это США, произошли в 49-м году, через четыре года.

А три года происходила тотальная денацификация, когда союзники, причем карательные органы союзников работали в разы более жестко, чем советские, искореняли полностью все, что связано с нацизмом. А нам предлагают какую-то непонятную формулу Штайнмайера и выборы, не проведя дерусификацию», – заявил Снегирев.