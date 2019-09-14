«Формулы Штанмайера не существует!» – Безсмертный истерит на вольных хлебах

14.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине ни в коем случае нельзя менять Конституцию по «формуле Штанмайера», поскольку такого плана в действительности никогда не существовало ни как целостного документа, ни как концептуального подхода.

Об этом в эфире меджлисовского канала «ATR» заявил уволенный президентом Зеленским экс-представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще я говорил про формулу Штанмайера как про определённое название, под которое можно спрятать что угодно, прочитать её как угодно, но я настаиваю на том, что украинская позиция должна исходить из того, что никаких изменений в Конституцию Украины вносить не нужно.

Если и нужно какое-то переходное законодательство, то тут можно использовать концепцию так называемого переходного законодательства или законодательство «Ad hoc» – для одного случая или для одной ситуации», – заявил Безсмертный.

«Всё, что сейчас наговорено вокруг так называемой формулы Штанмайера, это повторение так называемого плана Мореля, плана Сайдика, которых в действительности никогда не существовало ни как целостных документов, ни как каких-то концептуальных подходов. Это, собственно, были какие-то авторские заявления.

И сегодня, если вы попробуете спросить у президента Штанмайера, он никогда вам не скажет, потому что, в действительности, всё, что говорится вокруг этого, никогда нигде не звучало, ни на одной встрече, а тем более – у нормандской четвёрке», – добавил бывший переговорщик.

Напомним, что «формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов, и на постоянной – после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.