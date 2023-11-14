Форсирование Днепра для Украины обернется катастрофическими потерями – военный эксперт

Анатолий Лапин.  
14.11.2023 20:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская армия не сможет форсировать Днепр крупными силами, потому что это станет сразу же заметно для ВС РФ и приведет к большим потерям.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия не сможет форсировать Днепр крупными силами, потому что это станет сразу же...

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По мнению Старикова, российские ВКС сразу же нанесут удары управляемыми авиабомбами по понтонным переправам, которые наведут ВСУ.

«Форсирование рек – самое тяжелое, что только есть. Киевская операция через Днепр – сколько личного состава погибло при форсировании Днепра. Само по себе это очень затратно… Для того, чтобы обеспечить высадку бригады и начать заходить с запада в Токмакский район, потому что все равно надо идти на Токмак, необходим длинный логистический путь, в том числе, и через Днепр.

Возможно ли это сделать тайно, чтобы противник не знал? Да невозможно – я же не зря сказал, что беспилотники висят круглосуточно… Поэтому само по себе насыщение тайно сделать невозможно. С учетом того, что надо наводить соответствующие переправы. Если ты наведешь переправу, удары будут проводиться с помощью ФАБ-500, именно, управляемые корректируемые бомбы, у которой отклонение 10-15 метров.

Естественно, они будут уничтожать переправы. Поэтому само по себе, в медийном плане все нормально, в стратегическом я вижу, что это осуществить будет крайне и крайне тяжело. Это может привести к катастрофическим последствиями, если пойдет такая операция, противник разобьет, попадет в понтонные переправы. Половина бригад перейдет, половина нет, вся логистика остановится», – заявил Стариков.

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