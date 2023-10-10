Форсирование Днепра со стороны ВСУ начнётся в любом случае – Живов

По всем прямым и косвенным признакам ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Херсона, и результат будет зависеть от того, насколько быстро разведка выявит места возведения понтонной переправы.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог и автор telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера или позавчера в очень крупном украинском канале, рекламировать его не будем, но суть в том, что его ведут профессиональные эсбэушники, появился запрос к жителям Крыма и освобождённых территорий предоставлять данные по левой части Херсонской области. То есть они действительно всерьёз готовятся к форсированию Днепра. Я информацию об этом получил еще давно, просто, только сейчас это стало известно в медиа. Романов опубликовал об этом информацию, ещё целый ряд блогеров наших крымских, в том числе Два майора писали об этом. Суть в том, что они сосредоточили там не менее 10 тысяч человек, большое количество техники, катеров и средств наведения понтонов. Что у них из этого получится? Это на самом деле интересный большой вопрос. Если наша разведка своевременно выявит точки, где они попробуют форсировать Днепр, то шансов у них быть не должно», – считает он.

По мнению эксперта, результат будет зависеть от того, на какие части ВС РФ выйдут украинские боевики.

«Надо понимать, что там есть более сильные бригады, допустим, крымская 126-я гвардейская бригада и приданный к ней 8-й артиллерийский полк, который тоже уже должен стать бригадой, это передовые с точки зрения качества ведения боевых действий вооружённые части российской армии. И я почти уверен, что на их позиции как раз украинцы не пойдут – они побоятся. Потому что там такой большой боевой опыт, что они, как только попробуют высадиться на часть берега, там так и останутся. Но есть части более-менее подготовленные, не обкатанные во время боевых действий, и они сейчас выявляют эти точки на правом берегу, где им проще закрепиться будет, и будут пробовать форсировать Днепр там», – убежден Живов.

Он подчеркнул, что всё зависит от того, насколько качественно сработает разведка, а впоследствии артиллерия и авиация. В идеале – любую понтонную переправу, если она будет своевременно выявлена, можно уничтожить вместе со всей группировкой.

«Как вообще вся эта ситуация, скорее всего, будет выглядеть: сначала, как они делали уже, полетят в больших количествах ракеты и беспилотники по тыловым расположениям, по пунктам временной дислокации наших Вооружённых Сил, выявленным в процессе разведки. Потом массово десятки ДРГ попробуют высадиться в разных районах Херсонской области и там, где у них удастся высадиться и организовать небольшие плацдармы, там они будут пробовать наводить понтонные переправы. Вот, примерно, сценарий будет такой. Сценарий нашего противодействия тоже очень понятный: заблаговременно выявлять любые скопления противника на той стороне, наносить ракетно-бомбовые удары по этим скоплениям, чем мы, кстати, и занимаемся вполне успешно. В случае, если где-то они попытаются навести понтонную переправу, а обычно военные ждут, когда накопится как можно больше техники, даже можно небольшую часть дать переправить, и потом наносится мощнейший штурмовой удар. Переправа рушится, техника тонет. А все, кто переправился на наш берег, уничтожаются следующим ударом. По военной науке – это так», – пояснил эксперт.