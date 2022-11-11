Форсировать Днепр будем только с разрешения американцев – Карасёв

Новости Украины

Украина несамостоятельна в принятии решений наступательного характера, однако, если Киев после занятия Херсона всё же решит прорываться через Днепр, ВСУ останутся без поддержки вооружением и разведданными со стороны Запада.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное, что они оставляют за собой выход, сухопутный коридор на Херсон. Если бы, конечно, у нас были «Хаймерсы» с дальностью, мы могли бы доставать на сухопутные, но я не уверен, что американцы нам дадут или позволят.… И наступать нет сил, а скорее всего этих сил не будет. Потому что форсировать Днепр – это очень серьёзная вещь, она должна быть стратегически и тактически подготовлена, но для этого надо ещё и соответствующее вооружение, а вооружения не дают. И американцы дали понять, что на данном этапе наступательных, штурмовых вооружений, особенно тяжёлых, Украине предоставлять не будут. Фактически – «зализывайте раны». Что сказал Байден? Не наступайте. Понятно, что он это сказал и для России, и для Украины, но Россия от них не очень-то зависит. Мы-то зависим. И фактически – это месседж, сигнал нам, военному и военно-политическому руководству: зализывайте раны, а значит нет времени для наступления, а вот там летом или весной посмотрим, будет ли военная кампания, или всё это закончится», – заявил политолог.

По его словам, без отмашки Запада и той помощи разведданными, которой снабжались ВСУ при других манёврах, форсирование Днепра может обойтись Киеву слишком высокой ценой.

«Если бы они наступали, и мы бы дальше теряли территории, это было бы понятно. А если наоборот – мы эти территории, хоть и не все, но частично отвоёвываем, но логистическая естественная преграда – Днепр. И если американцы дают нам сигнал, что они не дадут, что они против форсирования Днепра, и для этого не будет соответствующей военной, оперативной [разведки, информации], надо же это признать, значит, мы самостоятельно, конечно, можем отвоевать, но не знаю, какой ценой», – рассуждал Карасёв.