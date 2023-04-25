Форсируем Днепр и прорвёмся к Крыму за 2-3 дня! – обещают в Киеве

Вадим Москаленко.  
25.04.2023 16:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Украина, Херсон


Во время предстоящего наступления ВСУ должны форсировать Днепр и прорваться в сторону Перекопского перешейка на границе с Крымом, потому что там наименьшая численность российских войск.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время предстоящего наступления ВСУ должны форсировать Днепр и прорваться в сторону Перекопского перешейка...

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«Есть параметр плотности солдат на километр фронта. В Луганской области у россиян наибольшая плотность, скорее всего, там они боятся наступления, и там оно будет наиболее болезненно, поэтому там чуть ли не до 300 бойцов на километр. На донецком направлении тоже порядка 250 бойцов. Поменьше плотность на южном направлении, 150 бойцов», – сказал Гайдай.

Он отметил, что ВСУ должны бить через Днепр, потому что там меньше всего солдат российской армии.

«А со стороны Днепра они даже не могут перекрыть всю территорию, там 25 бойцов на километр. Сами понимаете, это слёзы. Поэтому естественно, при хорошей подготовке и быстром форсировании, захвате плацдарма на левом берегу, там вполне можно предположить удар в тыл противника и выход на Крымский перешеек.

Нам туда войска перебросить – это 3-4 дня. А русским перебрасывать из Луганска и Донецка – это хорошие две недели», – разглагольствует украинский диванный «стратег».

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