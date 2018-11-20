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20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, ЕС, Колониальная демократия, Политика, США, Украина
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«Форт-Трамп» у границ России – дело решенное

Создание американской военной базы в Польше является решенным вопросом, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

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«Форт-Трамп» является польско-американской инициативой. «Форт-Трамп» будет создан. Это не поддается никакому сомнению«, — заявил министр.

«Мы не говорим о том, будет ли усиление присутствия американских военных в Польше, а только о том, как оно будет происходить, какие это будут подразделения», — добавил он. Блащак отметил, что не может говорить о подробностях этого вопроса, так как «заботится о сильной переговорной позиции Польши».

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда даже предложил назвать ее Fort Trump («Форт Трамп»).

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