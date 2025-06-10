«Фортификации не спасают»: полковник СБУ о боях в Сумской области

Построенные ВСУ укрепления не спасают от современной войны.

Такое мнение на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы высказал полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это догадки моей коллежанки [Марьяны Безуглой], я не думаю, что сдаются территории, чтобы списать какие-то деньги. Военные точно не отходят, чтобы кому-то закрыть позиции, на которые были списаны деньги на фортификации. Я знаю, что такое было на Донбассе – не списания, а то, что у нас военная администрация строит укрепления, а потом военные их не занимают, а просто уходят. Много кто не хочет их занимать, потому что они или недооборудованы, или нет накрытия, как только ты туда залезаешь, становишься целью для БПЛА.

В какой-то лесополосе ты ещё можешь спрятаться, а в открытом окопе – это дроны, артиллерия работают сразу на уничтожение. Много потеряли укрепрайонов, когда теряли Угледар, Авдеевку, и они ещё даже не были сданы. А теперь уже никто не проверит, сколько и куда денег было потрачено, конечно, это проблема. Но точно эти территории сдавали не для того, чтобы закопать деньги, мы же понимаем, что были серьёзные бои», – сказал Костенко.