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17 миллиардов гривен, выделенные на фортификацию позиций ВСУ на Донбассе, мало чем помогут украинской обороне. Об этом на канале бывшего «айдаровца» Игоря Лапина заявил украинский военный эксперт, бывший функционер бандеровской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лапин продемонстрировал видео из Красноармейска (Покровска), где ВСУшник показывает убогие сооружения, которые считаются «укрытиями». Дальше были продемонстрированы груды «зубов дракона» в Димитрове (Мирнограде), сваленные на обочинах.

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Комментируя кадры, Снегирёв напомнил, что Мирноградской ВГА был объявлен тендер на закупку бетонных тетраэдров на 33 миллиона гривен со сроками выполнения до конца декабря.

«А расстояние до Мирнограда один километр. Как видим, какое-то количество успели изготовить, но посмотрите на их функционал. Это прямое доказательство коррупционных преступлений ВГА Мирнограда и не только. До этого показывали Покровск, а дальше будут видео ещё интереснее. Но главное, если говорить о наличии инженерно-фортификационных сооружений в Донецкой области – вот это, что мы видим, это 17 миллиардов, люди!», – сокрушается эксперт.

«Что мне пишут с места событий: «По информации, которая приходит, по перехватам, Курахово будут обходить с севера, обходя водохранилище. Это обеспечивает оркам выход во фланг и тыл обороняющим подразделениям. Кроме того, это означает, что расчёт на построенные инженерные сооружения навстречу противнику с юга и востока от города оказался провальным. А с точки зрения вложенных средств – это ещё и преступление. Оказывается, не только Покровск, Селидово, но и Курахово – та же ситуация. Построили фортификационно-инженерные сооружения, а они абсолютно не выполняют своего функционала», – возмутился Снегирёв.