Фортификации не спасают украинских оккупантов: Курахово обходят с севера

Вадим Москаленко.  
21.10.2024 08:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 629
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


17 миллиардов гривен, выделенные на фортификацию позиций ВСУ на Донбассе, мало чем помогут украинской обороне. Об этом на канале бывшего «айдаровца» Игоря Лапина заявил украинский военный эксперт, бывший функционер бандеровской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лапин продемонстрировал видео из Красноармейска (Покровска), где ВСУшник показывает убогие сооружения, которые считаются «укрытиями». Дальше были продемонстрированы груды «зубов дракона» в Димитрове (Мирнограде), сваленные на обочинах.

17 миллиардов гривен, выделенные на фортификацию позиций ВСУ на Донбассе, мало чем помогут украинской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Комментируя кадры, Снегирёв напомнил, что Мирноградской ВГА был объявлен тендер на закупку бетонных тетраэдров на 33 миллиона гривен со сроками выполнения до конца декабря.

«А расстояние до Мирнограда один километр. Как видим, какое-то количество успели изготовить, но посмотрите на их функционал. Это прямое доказательство коррупционных преступлений ВГА Мирнограда и не только. До этого показывали Покровск, а дальше будут видео ещё интереснее. Но главное, если говорить о наличии инженерно-фортификационных сооружений в Донецкой области – вот это, что мы видим, это 17 миллиардов, люди!», – сокрушается эксперт.

«Что мне пишут с места событий: «По информации, которая приходит, по перехватам, Курахово будут обходить с севера, обходя водохранилище. Это обеспечивает оркам выход во фланг и тыл обороняющим подразделениям. Кроме того, это означает, что расчёт на построенные инженерные сооружения навстречу противнику с юга и востока от города оказался провальным. А с точки зрения вложенных средств – это ещё и преступление. Оказывается, не только Покровск, Селидово, но и Курахово – та же ситуация. Построили фортификационно-инженерные сооружения, а они абсолютно не выполняют своего функционала», – возмутился Снегирёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть