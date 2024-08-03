«Фортификации построены через одно место!» – в Киеве призывают не верить лжи Зеленского

Построенные «через одно место» украинские фортификации не способны выдержать серьёзного наступления, и демотивируют ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите, разве мотивируют людей рисковать жизнью многочисленные кадры того, как подготовлены фортификационные сооружения? Да, президенту показывали. Но мы с вами взрослые люди, или мы дети, которые верят в картинки, которые показывают президенту?

Я сам работал во власти, и знаю, как это делается. Президента вывозят на участок длинной 150 метров, а дальше влево-вправо на десятки километров – по колено глубина окопа. Мы ж не дети, слушать эти показушные сказки», – сказал Тука.