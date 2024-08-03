«Фортификации построены через одно место!» – в Киеве призывают не верить лжи Зеленского

Вадим Москаленко.  
03.08.2024 23:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Построенные «через одно место» украинские фортификации не способны выдержать серьёзного наступления, и демотивируют ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Построенные «через одно место» украинские фортификации не способны выдержать серьёзного наступления, и демотивируют ВСУ....

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«Скажите, разве мотивируют людей рисковать жизнью многочисленные кадры того, как подготовлены фортификационные сооружения? Да, президенту показывали. Но мы с вами взрослые люди, или мы дети, которые верят в картинки, которые показывают президенту?

Я сам работал во власти, и знаю, как это делается. Президента вывозят на участок длинной 150 метров, а дальше влево-вправо на десятки километров – по колено глубина окопа. Мы ж не дети, слушать эти показушные сказки», – сказал Тука.

«Куда деть эти десятки тысяч фото и видео, которыми переполнены социальные сети от самих бойцов. Зеленскому этого не показывает, но это не означает, что этого не существует.

Разве мотивирует наших защитников постоянная информация, что укрепления не строятся, или строятся через одно место. А вот плитку перекладывают, на той же Донетчине. До линии фронта – 14 километров, какая плитка», – добавил он.

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