Форум ОБСЕ по «свободе слова» превратился в антироссийский шабаш

23.06.2020, Севастополь, Виктор Орлов

В «антироссийский шабаш» превратился открывшийся вчера в видео-формате форум ОБСЕ, посвященный свободе слова.

Об этом рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, аккредитованный для участия в форуме, но так и не получивший права голоса в ходе первого дня мероприятия.

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«Сужу по первому дню работы – совещание скатывается на рельсы антироссийского шабаша, главной «фишкой» которого является крымская проблематика. Выступило более сорока человек – представителей государств-участников, институтов ОБСЕ и исполнительных структур ОБСЕ, межправительственных организаций, гражданского общества и экспертного сообщества из 57 государств-участников. Одной из обсуждаемых проблем было ограничение свободы слова и СМИ на фоне пандемии коронавируса. Однако чуть ли не половина из выступавших в той или иной мере касались вопросов «политзаключенных, похищаемых, обыскиваемых, запугиваемых, вынужденных бежать» журналистов полуострова. При этом несколько представителей Украины получили слово, включая украинского омбудсмена (или омбудсвумен?) Людмилу Денисову.

Не ограничивалась по времени в своих пассажах известная своими провокационными выпадами кормящаяся с ладошек множества западных рук уроженка Биробиджана Наталья Гуменюк, хотя для всех остальных выступавших регламент был урезан с первоначально заявленных пяти минут до всего лишь двух. Но и их хватало для ведения «массированнго медиаогня» по полуострову украинскими безусыми юнцами и прыщавыми девицами.

Когда слово было предоставлено заместителю Муфтия мусульман Крыма Руслану Баирову, то через полминуты он был прерван модератором. К слову, он стал единственным, кого в ходе дискуссии прерывали. И неудивительно, ведь он стал разоблачать западные и украинские мифы об «угнетении» на полуострове крымских татар. Слово дали американке Крисман Харпер под надуманным предлогом «по порядку ведения». Представитель США вдруг стала рассыпаться в благодарностях тем, кто борется за свободу слова по американским стандартам. Кстати, ей ещё дважды давали слово. Естественно, выступление Руслана Баирова было смазано таким «порядком ведения», – рассказал Горбачев.

Самому ему в первый день слово так и не предоставили.

«Меня это не удивляет. Я в «живом» режиме участвовал в таких форумах в Вене (2017) и Варшаве (2018). Попадал туда чуть ли не чудом – в дальнейшем визы на поездку получить не удавалось. Прекрасно знаю атмосферу, царящую на подобного рода совещаниях. Впрочем, и с манерой их ведения знаком. Политтехнологи от ОБСЕ в своём амплуа: Крым – оккупирован; журналистов у нас похищают и убивают; крымских татар угнетают, а украинским и антироссийским участникам – «зелёный свет» в плане участия в дискуссии. Может, сегодня, во второй день совещания, удастся добраться до микрофона…», – комментирует Горбачев.

Еще одной участницей форума от российского полуострова стала главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская.

«Информация, которую мы сегодня услышали о Крыме на онлайн конференции ОБСЕ в абсолютной своей массе основана на непроверенной, и политически ангажированной информации различного рода неправительственных организаций, расположенных далеко за пределами Крыма.

Мы же сами понимаем, за чьи деньги делаются все эти книги о Крыме на Украине, мы прекрасно понимаем, чей заказ отрабатывают все эти так называемые общественники, защитники и прочие «людмилыденисовы».

И так рьяно рассказывают о каком-то там притеснении. Правда забывают уточнить, кто эти заключенные и к какой террористической организации они относятся, какие планировали осуществить здесь нехорошие, мягко говоря, вещи, какую литературу и оружие хранили. И что к журналистам эти люди не имеют никакого отношения.

Хотелось бы не улавливать политической подоплеки, но все же напрашивается вопрос: по какому принципу отбирают спикеров на мероприятии по свободе самовыражения и свободе СМИ? И почему предоставляется слово тем, кто говорит о положении в Крыму только в негативном свете?

Только одному крымчанину дали слово – это Руслан Баиров, член общественной палаты Крыма. Зато за четыре часа работы первой сессии выступили гонорарщики и «брехуны», которые не имеют отношение ни к Крыму, ни к крымчанам и живущие далеко за его пределами. Но почему-то модераторам конференции ОБСЕ по человеческому измерению не захотелось сегодня услышать информацию «первоисточников»: крымчан, которые здесь живут», – отметила Волконская.