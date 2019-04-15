«Форум спасения Мариуполя»: Кто бы ни победил на Украине, за преступления против Донбасс придётся отвечать

15.04.2019, Донецк, Александр Гусар

В Донецке прошла конференция «Немецкий и украинский фашизм – преступления без срока давности», организованная Форумом спасения Мариуполя, на которой участники рассмотрели такое явление как фашизм, и провели параллели между нацистской Германией и современной Украиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно фашистскому мировоззрению, нация должна заново родиться для построения государства, основанного на идее этнического превосходства и агрессивного национализма, поэтому обязательным условием утверждения фашизма является разрушение традиционных моральных ценностей», – заявила организатор мероприятия Ирина Попова.

Её дополнил журналист и историк Игорь Сычёв, добавив, что фашизм – это перенесение закономерностей функционирования живой природы на функционирование человеческого общества.

«Поэтому во главу угла ставятся интересы той или иной нации, которая во имя их достижения должна поработить или даже уничтожить какие-либо другие нации», – отметил он.

Рассказывая о самом мероприятии, Ирина Попова отметила, что в конференции принимают участие представители городов, оказавшихся за линией фронта, на подконтрольной Украине территории.

«Данная конференция определённым образом перекликается с президентскими выборами на Украине. Сейчас очень горячо обсуждается вопрос, кто победит, Порошенко или Зеленский, и для некоторых эти выборы – попытка избежать наказания за свои преступления. Своей конференцией мы хотим напомнить, что, чем бы ни завершились выборы на Украине, за преступления против Донбасса, против мирных людей, придётся отвечать. Придётся отвечать за бомбёжки городов, за обстрелы и издевательства над людьми, за тот концлагерь, который устроили в мариупольском аэропорту. За всё это рано или поздно придётся отвечать», – подчеркнула организатор.