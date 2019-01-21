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21.01.2019, Одесса, Михаил Рябов
 
Медицина, Одесса, Украина
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Фото из Одессы: Это начало конца. А будет еще хуже

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, не так давно выступивший с благодарностью к врачам в России, где ему была оказана медицинская помощь, опубликовал фотографии из больницы Одессы.

«Сегодня мой друг, который проживает в городе Одесса, поделился со мной информацией о состоянии больниц города. Друг предоставил мне фотографии, подтверждающие ужасное состояние отделений.

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И вот что он мне написал: больницы не отапливаются, в палатах очень холодно. Городские власти собирают малоимущих, которым негде переночевать. Они сбрасывают этих людей как отходы. Размещают их по несколько человек на одну койку. Вместо помощи эти люди просто замерзают в больницах.

При этом мой друг обратился в украинские СМИ, но все отказались опубликовать эти страшные факты.

Вот она демократия «по-новому»! Именно так на самом деле выглядит медицинская реформа от американки Супрун! Думаю, 90-е годы теперь просто «отдыхают» в сторонке.

Это всего лишь только начало конца! Но будет еще хуже!» – предостерегает Журавко.

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