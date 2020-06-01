Фото министра обороны с эмблемой албанских сепаратистов вызвало скандал

01.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Мощный скандал на Балканах спровоцировало фото, сделанное министром обороны Северной Македонии Радмилой Шекерински в кабинете мэра города Кичево, где албанцы составляют больше половины населения, Фатмира Дехари. Во время фотографирования позади чиновников оказался знак «Армии освобождения Косово» (UCK), воевавшей не только против Сербии, но и против македонцев.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», после прихода к власти в Македонии в результате собственного майдана прозападного режима и смены названия страны на «Северную Македонию», местная политическая элита стала во всем копировать Запад.

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В частности, в минувшем году в столичном Скопье прошел первый в истории гей-парад, а в 2017 году министром обороны стала женщина, экс-пресс-секретарь македонского филиала Фонда Сороса и магистр Школы дипломатии и права Тафтского университета США Радмила Шекеринска.

«События 2001 года (первого вооруженного мятежа албанских сепаратистов в Македонии – ред.) уже далеки, и в 2020 году самое важное то, что политики, хорошие управленцы, служат гражданам», – прокомментировала свое фото вместе с Дехари под символом UCK Шкеринска.

Фото и заявления спровоцировали настоящий скандал в македонской прессе и обществе. В частности СМИ напомнили, что за пресс-конференцию на фоне уже устаревшего логотипа «Республика Македония» была уволена министр труда и социальной политики, кстати, албанка, Рашела Мизрахи.

В свою очередь ассоциация ветеранов контртеррористической операции против албанских сепаратистов «2001 Куманово» также потребовала увольнения американской креатуры.

«В Македонии смертельный грех и неуважение к Конституции и закону, если министр фотографируется на фоне надписи «Республика Македония», а эталон хорошего управления и уважения к Конституции и закону – это если министр фотографируется перед эмблемой UCK и албанским флагом, – прокомментировала ситуацию македонский публицист Елена Оровчанец-Спировска. – Нет, дети, иконография (в интерпретации – символика – ред.) не является эталоном для хорошего и плохого управления. Иконография является показателем того, кто является альфа и омега в стране. Кто есть кто, и что есть что».

Свое отношение к инциденту высказал и министр обороны Сербии Александр Вулин:

«Почему бы Шкеринске не сфотографироваться под свастикой, объяснив, что со времени вооруженного конфликта прошло 75 лет, и теперь пришло время для хороших управленцев, если «время является достаточным оправданием для того, чтобы все забыть?».

Первый вооруженный мятеж при поддержке соратников из «Армии освобождения Косово» (UCK) местные албанские сепаратисты подняли в Македонии в 2001 году с целью отторгнуть населенные албанцами районы этой страны. В 2015 году местные боевики вместе с участниками UCK вторглись в Македонию со стороны Косово.