01.06.2018, Киев, Михаил Рябов
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Общество, Скандал, Украина

Фото Порошенко с мальчиком «взорвало» соцсети


Пользователи социальных сетей на Украине активно обсуждают появившееся фото Петра Порошенко с мальчиком, на лице которого возникла недовольная гримаса после того, как на его голову опустилась президентская рука.

Комментаторы предполагают, что гарант Конституции традиционно мог быть подшофе и не рассчитал силы, испугав ребенка.

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Внимательные пользователи также обратили внимание на то, что мальчик, которого пытается гладить Порошенко, поразительно похож на другого ребенка – которого ранее целовал российский лидер Владимир Путин.

«Будто один и тот же пацан, только с Порошенко он подросший», – выдвигают версию конспирологи.

 

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