15.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Украина, Церковь
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Фото Порошенко с обрюзгшим лицом обсуждают в Сети

Социальные сети обсуждают обрюзгшее лицо Петра Порошенко, появившегося перед массовкой, свезенной в центр Киева по случаю фейкового «объединительного собора» для создания церковной структуры, подчиняющейся Стамбулу.

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К слову, толпа, призванная изображать многотысячное ликование, оказалась не такой уж и массовой, что наглядно демонстрируют снимки с воздуха.

К Софийскому собору также стянуты усиленные наряды полиции – помимо Порошенко, они охраняют высокопоставленных представителей режима, МВД уже отчиталось, что меры безопасности необходимы в условиях угрозы провокаций со стороны «страны-агрессора».

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