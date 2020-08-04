Фото с Шварценеггером: Заграница Хабаровску поможет

04.08.2020, Москва, Платон Беседин

Российские соцсети возбудились от фотографии Арнольда Шварценеггера. На ней Железный Арни передаёт пожелания городу Хабаровску. Реакция оказалась ожидаемой: «Вот, ура, Шварценеггер поддержал митинги!».

Вообще, конечно, любопытно, что подобные протестные акции, как и соответствующие тренды, лоббируют и приветствуют одни и те же люди. Ну, например, всегда звучит имя Джорджа Сороса. Шварценеггер тоже один из модных протестных персонажей. Так что, на первый взгляд, всё логично.

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Однако вскоре выяснилось, что никакие митинги в Хабаровске Арни не поддерживал. А фото это, презентованное сейчас, на самом деле, сделано аж в 2019-м году, когда тогдашний губернатор Сергей Фургал попросил актёра передать людям соответствующее приветствие.

Тем нелепее и смешнее выглядят крики тех, кто возбудился от поддержки Шварценеггера, связав его с нынешними событиями в Хабаровске. Это, знаете ли, напоминает классическое: «Заграница нам поможет».

Вообще же это постоянное тыканье на Запад утомляет и изумляет. Ведь протестным персонажам обязательно надо, чтобы их поддержало пресловутое мировое сообщество. А вот что Вашингтон скажет? А что молвит Брюссель? Подчас на постсоветском пространстве это доходит до какой-то трагикомической истории, когда в принципе не остаётся собственного мнения. Достаточно взглянуть на Украину, где всё делают с оглядкой на Запад – исключительно чтобы тот погладил по головке и похвалил.

При этом те же люди открывают глотки и изливают из них вопли из серии «почему Россия вмешивается в американские выборы?», или «почему Россия вообще вмешивается повсюду?». Нечто такое – глупое и бездоказательное – борцуны заявляют обязательно. Но зато, когда условный Сорос устанавливает соответствующие правила по всему миру, в частности, сунувшись в Россию, борцунов подобное не смущает. Удивительное двуличие! Во всём! Впрочем, чего уж тут удивительного.

Поэтому когда кто-то заявляет об иностранном вмешательстве в истории, подобным хабаровским, то виноваты в том не «кремлёвские пропагандисты», а самые что ни на есть светлоликие оппозиционеры, готовые на что угодно лишь бы понравиться своим грантодателям. В итоге так эти персонажи уничтожают справедливость протеста, вымывая из него реальные требования и оставляя сугубо антигосударственную риторику, за которой нет ничего, кроме разрушения. И так простые люди остаются за бортом, а их используют как дрова для костра, а на первый план выходят продажные борцуны, не имеющие ничего общего с отстаиванием подлинно народных интересов.

И уж совсем печаль наступает тогда, когда злодеи, просящие иностранного соучастия, одерживают победу, пусть и локальную. Вот тогда с Запада их захваливают по полной. Разве не так, к примеру, происходило в 90-х? Когда из Вашингтона летели одобрения и приветствия, а народ существовал в чудовищных условиях?

В общем, если кого-то поддержали оттуда, то самое правильное – задуматься здесь. Не обманывают ли? Не загоняют ли в рабство? Вот каков урок из забавной истории с «хабаровской фотографией» Железного Арни.