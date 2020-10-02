02.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Украина
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Фотофакт: В боевых лагерях правосеков детей превращают в нацистов


Запрещенная в РФ украинская праворадикальная группировка «Правый сектор» проводит неонацистские тренинги для детей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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Он выложил снимок детей, изображающих в лагере правосеков гитлеровскую символику.

«Эти дети весело изображающие нацистскую свастику – участники молодежного лагеря Правого сектора «Коммандос». В лагере дети изучают взрывное дело. Руководит лагерем сидевшая за убийство поэтесса Диана Виноградова (Камлюк)», – пишет Долинский.

Камлюк получила скандальную известность в 2013 году на киевском майдане, где она недоумевала, почему нужно оплакивать «еврейское мыло», а также призывала стоять до последнего и «не вестись на вопли жидов».


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