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12.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Фотография сбегающего от нациков Порошенко стала хитом

Настоящим хитом социальных сетей стала фотография со вчерашнего предвыборного митинга Петра Порошенко в Житомире, где президенту Украины пришлось спешно покинуть мероприятие после выступления со сцены из-за появления националистов, требовавших расследования коррупционного скандала по закупкам окружением главы государства комплектующих для армии по завышенным ценам.

На снимке Порошенко в сопровождении охраны бежит, перепрыгивая через лужи, пытаясь скрыться от разъяренной толпы. Комментаторы язвительно отмечают, что президент Украины в критической ситуации, несмотря на лишний вес, сумел продемонстрировать сдачу норм ГТО – Порошенко так быстро направляется к своему лимузину, что за ним не поспевают даже телохранители.

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Правозащитное движение «Успiшна варта», между тем, зафиксировало целый ряд нарушений закона, которые допустил Порошенко во время поездки в Житомир.

Агитационная поездка действующего президента на сайте президента была указана как рабочий визит. Агитационные материалы по итогам поездки размещены на сайтах органов власти, что противоречит закону.

Перед встречей с избирателями на центральной площади города централизованный подвоз на автобусах сотрудников бюджетных учреждений, что запрещено законом.

Участников встречи к сцене, где выступал Порошенко, пропускали по предварительно составленным спискам. Неугодные наблюдатели полицией не допускались, что является нарушением закона.

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