«Фотообои сепаратистов» спровоцировали скандал в Совбезе ООН

15.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Албанская власть непризнанного Косово отказывается выполнять договоренности, взятые на себя в Брюссельских соглашениях. На сепаратистской территории также процветает бандитизм, коррупция и рост радикализма, а неалбанское население насильственно выдавливается из края.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Косово заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заседание началось с того, что Полянский потребовал убрать флаг Косово, который был установлен за спиной представителя этой территории, «министра иностранных дел» Косово Домики Герваллы.

«Мы не против участия представителей Косово в наших заседаниях – это уже сложившаяся практика. Хотел бы, однако, привлечь внимание Совета безопасности к тому факту, что госпожа Гервалла сидит на фоне символов Косово. Как вы знаете, Косово – это государство, которое признано не всеми – это территория. Ряд членов Совета безопасности не признает Косово в качестве государства. Поэтому, чтобы мы продолжили заседание, наверное, надо попросить представителя Косово изменить фон или убрать флаг», – заявил Полянский.

Однако, после дискуссии члены заседания пришли к выводу, что правила Совбеза на полностью распространяются на формат видеоконференции и в данном случае флаг Косово имеет не большее значение, чем фотообои.

В своем выступлении Полянский также подчеркнул, что диалог между Сербией и Косово фактически остановлен по вине Приштины.

«Хотя с момента подписания Брюссельских договоренностей прошло более 12 лет, косовоалбанцы так и не осознали бесперспективность выдвижения искусственных ультиматумов и игнорирования взятых на себя обязательств. Ключевое из них – создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово.

Более того, в последнее время из уст косовоалбанских лидеров звучат заявления о возможности проведения референдума об объединении Косово с Албанией, ультиматумы в адрес Белграда признать косовскую независимость и выплатить некие «репарации». Диалог под эгидой Брюсселя косовары объявили не относящимся к числу приоритетных задач», – сказал российский представитель.

Он также высказался против принятия Косово в международные организации и участия ее парамилитарных формирований в учениях НАТО.

«Причиной для беспокойства считаем новость о задействовании подразделений СБК и расположенной в Косово военной базы «Бондстил» в учениях НАТО «Defender Europe 2021». Подключение к маневрам НАТО персонала СБК де-факто в качестве «военнослужащих» будет способствовать легитимизации самостийной косовской «армии». Интересно, что если на словах альянс осудил в 2018 г. принятие краевым «парламентом» пакета законов о трансформации СБК, то на практике НАТО все больше вовлекается в подготовку краевых «силовиков», – отметил дипломат.

Также он подчеркнул, что дотационная экономика Косово и растущий уровень безработицы порождают рост бандитизма в крае.

«Косово все больше превращается в рассадник воинствующего исламизма, распространяющий пагубное влияние на соседние территории. Это наглядно продемонстрировал теракт в Вене в ноябре 2020 г. Нельзя не заметить, что национал-радикализм ведет к неуклонному росту числа нападений на косовских сербов и других неалбанцев, а также на школы и другие социальные объекты.

Краевые правоохранительные структуры смотрят на это сквозь пальцы. По-прежнему остро стоит вопрос обеспечения гарантий сохранения в крае сербского религиозного и культурного наследия», – резюмировал Полянский.