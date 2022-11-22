Fox News: Украинская война истощает РФ и США. Китайская обезьяна готовится к бою

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Война на Украине истощает и Россию, и Соединенные Штаты, что, безусловно, на руку Китаю.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в статье, опубликованной на сайте американского телеканал Fox News.

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«Существует хитрая китайская аллегория, которая отражает суть взглядов Китая на этот конфликт: «Пока два тигра свирепо дерутся в долине, мудрая обезьяна сидит на вершине горы, смотрит вниз и ждет, чем все закончится». Два тигра — это Россия и Соединенные Штаты, которых Китай считает своими главными противниками. Китай — мудрая обезьяна, терпеливо ожидающая, пока Москва и Вашингтон ослабят свою боевую мощь, ведя опосредованную войну за контроль над Украиной», – отмечается в материале.

Указывается, что «за девять месяцев в Украине Вашингтон потратил больше денег, чем за пять лет в Афганистане на войну, по сути, безвыигрышную», но не это является главной проблемой.

«Проблема в том, что Пентагон быстро истощает запасы вооружений страны до опасного уровня, подрывая собственную боеспособность», – продолжает автор.

С похожей проблемой сталкивается и Россия, «арсенал которой также сокращается», а ее военно-промышленные производственные мощности ограничены санкциями»

«Грандиозный план Китая состоит в том, чтобы к 2049 году стать доминирующей мировой державой, заменив Соединенные Штаты как в экономическом, так и в военном отношении», – пишет Fox News.

Кроме того, напоминается, что китайский лидер призвал вооруженные силы быть готовыми к войне.

Во время недавнего визита в оперативный командный центр вооруженных сил Китая Си приказал вооруженным силам Китая быть готовыми к победе в войне.

«Поскольку война на Украине истощает запасы вооружений Москвы и Вашингтона, Си, безусловно, чувствует себя лучше в связи с такими приготовлениями. Возможно, приближается время, когда обезьяне безопасно спуститься в долину», – резюмирует издание.