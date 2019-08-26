Фоззи: Шоумен Зеленский уже три месяца, как справжній Бандера

26.08.2019, Киев, Максим Карпенко

«Система» сделает из любого украинского президента националиста.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил один из лидеров группы ТНМК Александр Сидоренко, более известный по псевдониму Фоззи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам артиста, украинскому президенту, будь то Леонид Кучма или Владимир Зеленский, будет достаточно месяца, чтобы превратиться в националиста.

«Если бы избрали не Зеленского, а, например, Вакарчука, который тоже мог бы и собирался идти, мне кажется, ситуацию все равно не изменить.

Можно изменить какие-то финансовые потоки теоретически, но ситуацию не изменить.

Вспомните «красного директора» Кучму. Кто бы сказал вначале, что он издаст книгу «Украина – не Россия».

Если из Кучмы сделали такого умеренного украинского националиста, то кто угодно на этой позиции за месяц вчитывался в ежедневные аналитические заметки, поймет, что другого пути нет», – уверен артист-националист.