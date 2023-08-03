Фракция Зеленского будет исключать за отказ голосовать за законы, продвигаемые Западом

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Руководство парламентской фракции правящий на Украине партии «Слуга народа» считает, что входящие в ее состав депутаты должны поддерживать практически все, что спускается сверху.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил глава парламентской фракции правящий на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

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У него поинтересовались, почему фракцию продолжают сотрясать скандалы, в результае которых только за последние дни ее покинули два депутата.

«Нам не очень приятно терять людей во фракции, но появились новые стандарты и наступили новые времена. На данный момент за все время каденции из нашей фракции ушли или были исключены 17 человек. Часть этих людей – не в связи со скандалами, а потому что оказались не готовыми брать на себя политическую ответственность за выполнение обещаний, которые давали на выборах. Это от изначального численного состава фракции – 6,75%. Учитывая, как быстро шел отбор кандидатов в депутаты и это были люди, которые не были до этого причастны к политике, не все из них прошли проверку командной работы», – признает низкий уровень своих соратников Арахамия.

Он добавил, что доверие к парламенту в обществе остается на крайне низком уровне.

«В начале полномасштабной войны сильно увеличилось доверие ко всем органам власти, даже к тем, к кому оно всегда было низкими. И пока сначала Верховная рада работала в абсолютно закрытом режиме – даже к Верховной раде. Но как только Верховная рада чуть-чуть приоткрылась, сразу все откатилось к 2%», – обращает внимание политик.

Примечательно, что отказ голосовать за законы, который продвигает Запад, по его словам, будут наказываться исключением.

«Да, их несколько [критериев для исключения], мы берем их в работу, даем последний шанс, показываем им результаты важных голосований. Например, по религиозным вопросам у нас всегда свободное голосование, по таким вопросам, как Стамбульская конвенция, – тоже. А когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения надо просто выполнять как обещали», – убежден глава фракции.

Ему задали конкретный вопрос: «Если эти несколько людей не проголосуют по ключевым законам, вытянут карточку, не придут на заседание и т.д. – будет решение об исключении и дальнейшее давление, чтобы они сдали мандат?»

«Абсолютно верно», – ответил Арахамия.