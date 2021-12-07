Франц Клинцевич: Санкциями против «ЧВК Вагнера» Запад продолжает антироссийский тренд в политике

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Украинские СМИ раздувают слухи о том, что Европарламент готовится ввести санкции против российской «ЧВК Вагнера». Экс-сенатор, политик Франц Клинцевич прокомментировал эту новость и назвал политику ЕС антироссийской.

Как считает Клинцевич, для европейских политиков русские виноваты только потому что они русские. Запад не способен выдержать честную конкуренцию на африканском континенте и прибегает к санкциям. Все это уже давно стало частью русофобской истерики, градус которой только продолжает расти.

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«К сожалению, в последние 15 лет Запад занимается формированием антироссийского общественного мнения, дискредитацией РФ. Для этого используются все возможные информационные ресурсы, абсолютно не отвечая за законность и достоверность фактов. Это один из элементов информационной войны. Для объявления санкций им не нужно никаких оснований. То, что русские работают в Африке, нам не простят. Рестрикции могут быть сформированы вне зависимости от реальной ситуации и не учитывая то, что наши специалисты кому-то там помогают. Все действия, предпринятые коллективным Западом, подготовлены американскими и английскими специалистами. Задан антироссийский тренд, который поддерживается отдельными государствами, а также союзами и объединениями. [Нападки на] «ЧВК Вагнера» является маленьким элементом в антироссийской кампании, которая ведется давно и только набирает обороты. Ответ на подобные выпады должен быть жестким. Хватит соглашаться и смотреть на все через розовые очки. Только удар в челюсть».

Напомним, что ранее руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов рассказал, что против членов Европарламента готовятся уголовные дела за клевету на русских специалистов.

«В связи с публикацией резолюции Европарламента о принятии санкций в отношении «ЧВК Вагнера», под которой Европарламент понимает всех российских инструкторов и иных гражданских лиц, оказывающих помощь странам Африки, в том числе ЦАР, о чем многократно говорилось в различных западных публикациях и выступлениях Европарламента, мною принято решение подготовить обращения в МВД РФ, Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела по фактам вопиющей клеветы в отношении граждан России, работающих в странах Африки, в том числе в ЦАР официально и с одобрения ООН».