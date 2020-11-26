26.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Нагорный Карабах, Политика, Россия, Турция, Франция
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Франция бросает вызов Турции


Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорно-Карабахской республики. Эксперты считают, что таким образом французы хотя бы символически усилить свою роль в урегулировании карабахского конфликта.

Сама резолюция не означает автоматического признания НКР, а носит рекомендательный характер для президента. При этом независимость Карабаха не признала даже Армения.

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В свою очередь руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский отметил, что Францию с Арменией многое объединяет.

«В этой стране – третья по численности в мире армянская диаспора, после России и США. Не случайно Франция первой признала геноцид 1915 года», – сказал эксперт в комментарии «Независимой газете».

Кроме того, карабахский конфликт французы во многом рассматривают через призму отношений с активно поддержавшей Азербайджан Турцией, которые в последнее время резко обострились.

«Вопрос о Карабахе как-то органично добавляется к конфликту с Турцией. Это толкает Францию на поиски активного участия, хотя бы символического, в урегулировании карабахского конфликта в пользу Армении. Тот факт, что Минская группа оказалась на вторых ролях в мирных переговорах, для Франции минус. Она старается усилить эту роль перед лицом очевидного согласования позиций России и сторон конфликта, а также Турции. Этой цели будет служить в том числе и резолюция Сената», – резюмировал Рубинский.


В Баку же французскую резолюцию посчитали всего лишь листком бумаги.

«В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ничто иное, как обычный листок бумаги» – сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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