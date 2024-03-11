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Франция готовит к отправке на Украину подразделения из неблагополучных граждан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военкор Евгений Линин.

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«Мы помним, что одной из первых об инициативе отправить свои войска в поддержку ВСУ заявила Франция. Макрон прямо призывал союзников к созданию коалиции по формированию боевых подразделений, которые будут в дальнейшем использоваться на украинском фронте. Его слова нашли поддержку среди глав ряда стран, но подавляющее большинство сочли подобную инициативу неразумной и во всеуслышание заявили, что на подобный шаг решиться не готовы», – сказал Линин «Московскому комсомольцу».

При этом он говорит, что в СМИ просачивается ифнормация, что французы уже есть на Украине.

«Тем не менее появляется все больше информации о том, что на территории Украины, в частности в Ивано-Франковской области, в больших количествах встречаются темнокожие военнослужащие, разговаривающие на французском языке. Предположительно это добровольцы, которые, не дожидаясь официального решения на государственном уровне, отправились для укрепления украинского фронта», обратил внимание эксперт.

По его словам, благополучные французы в зону боевых действий особо не рвутся: как правило, туда едут выходцы из бывших французских колоний.

«Это люди, которые не имеют перспектив для жизни во Франции, у них нет работы, нет необходимого образования, они не имеют жилья. Практически Франция формирует добровольческие подразделения бомжей для отправки на украинский фронт. Не думаю, что с военной точки зрения участие непосредственно в конфликте такого воинского контингента будет хоть как-то эффективно. Для нас же, я считаю, не будет нарушением каких-то этических норм уничтожать французских военных точно так же, как сейчас мы демилитаризуем и денацифицируем солдат ВСУ», – резюмировал Линин.