Франция, Германия и даже США попадают в перечень «предателей Украины» – эксперт

15.06.2022  19:28 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

В предчувствии разгромного поражения на фронтах команда президента Украины Владимира Зеленского начала обвинять в предательстве своих западных партнеров.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог-международник Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В предчувствии разгромного поражения на фронтах команда президента Украины Владимира Зеленского начала обвинять в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению эксперта, к числу таких предателей, помимо европейских стран, могут быть причислены даже США, которые не спешат поставлять Киеву тяжелое вооружение.

«Байден начал обвинять уже Зеленского в том, что он его предупреждал, что Россия нападет, а Зеленский от него отмахивался – на Мюнхенскую конференцию поехал 19-го февраля, хотя Байден ему звонил и говорил не ехать и так далее. То есть, уже и со стороны американцев зрада. Я так подозреваю, что чем большим в итоге будет разгром ВСУ в Донбассе, тем шире будет масштаб зрады. Потому что сейчас уже очевидно, что информационная тактика Зеленского, Арестовича и кампании состоит в том, чтобы найти козлов отпущения за поражение в Донбассе.

Очевидно, что на роль козлов отпущения выбраны союзники, очевидно, что уже точно козлами отпущения будут Германия, Франция, Италия… Венгрия, само собой. Но масштаб разгрома может быть такой, что даже эти союзники в качестве козлов отпущения могут не убедить. Тут уже придется приплетать Америку, чтобы как-то оправдаться за свой военный разгром. Так что, боюсь, что скоро даже американцы перестанут быть для Украины верными и дающими ей какую-то надежду союзниками», – заключил Носович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть