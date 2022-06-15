Франция, Германия и даже США попадают в перечень «предателей Украины» – эксперт

В предчувствии разгромного поражения на фронтах команда президента Украины Владимира Зеленского начала обвинять в предательстве своих западных партнеров.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог-международник Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, к числу таких предателей, помимо европейских стран, могут быть причислены даже США, которые не спешат поставлять Киеву тяжелое вооружение.

«Байден начал обвинять уже Зеленского в том, что он его предупреждал, что Россия нападет, а Зеленский от него отмахивался – на Мюнхенскую конференцию поехал 19-го февраля, хотя Байден ему звонил и говорил не ехать и так далее. То есть, уже и со стороны американцев зрада. Я так подозреваю, что чем большим в итоге будет разгром ВСУ в Донбассе, тем шире будет масштаб зрады. Потому что сейчас уже очевидно, что информационная тактика Зеленского, Арестовича и кампании состоит в том, чтобы найти козлов отпущения за поражение в Донбассе.

Очевидно, что на роль козлов отпущения выбраны союзники, очевидно, что уже точно козлами отпущения будут Германия, Франция, Италия… Венгрия, само собой. Но масштаб разгрома может быть такой, что даже эти союзники в качестве козлов отпущения могут не убедить. Тут уже придется приплетать Америку, чтобы как-то оправдаться за свой военный разгром. Так что, боюсь, что скоро даже американцы перестанут быть для Украины верными и дающими ей какую-то надежду союзниками», – заключил Носович.