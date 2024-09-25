Франция и Англия будут снова дружить с Россией против Германии – прогноз

Франция и Великобритания будут вынуждены перезагрузить свои отношения с Россией и объединиться против растущего могущества Германии. Об этом в эфире видеоблога «Лана тут» заявил азербайджанский военный эксперт Фикрет Шабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президент Франции заявил, что Европа в какой-то момент должна переосмыслить свои отношения с Россией. Это означает, когда будет оформляться в Европе антироссийский союз, тогда Франция выступит с Россией и с Англией против Германии. Макрон подчеркнул, что необходимо задуматься о мире в Европе завтрашнего дня, который будет включать в себя всех заинтересованных игроков. У нас в Европе проблема с кем – с Российской Федерацией, она ввела против нее эмбарго из-за агрессии на территории Украины. Если нужно говорить о будущем в Европе, значит, нужно говорить с Россией. Значит, Франция прокладывает информационную подушку, что готова с Россией договариваться, только нужно решить проблему», – сказал эксперт.

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«Экономика Европы падает, рушится. Более 80% экономики Франции зависит от поставок дешевой электроэнергетики. А во Франции в основном энергетика атомная. Так она 60% урана получает из России. С кем будет говорить Франция? С теми, кто не поставляет уран и не спасает ее экономику? Значит, с Россией. Дальше премьер-министр говорит, что Франция в очень тяжелом положении. 3,3 триллиона – долг Франции, и она ежегодно должна выплачивать только 50 миллиардов процентов. Она обязана побежать на коленях к России – «помоги, спаси», потому что ей нужно дешевое энергосырье. Это опять про Украину, чтобы вы трезво оценивали реалии», – отмечает Шабанов.

Великобритания же, по мнению Шабанова, еще в 2010-м договорилась с Францией усиливать военное сотрудничество, но направлено это было как раз не против России, а против Германии.

«Глава Министерства обороны Великобритании заявил, что нужно перезагрузить военные отношения между Великобританией и Францией. Так называемые Ланкастерские соглашения. Англо-французская декларация была подписана Дэвидом Кэмероном и Николя Саркози в 2010 году. Она гарантировала более тесное сотрудничество между вооруженными силами Британии и Франции, совместную разработку военной техники и другое. Теперь вопрос – а против кого они разрабатывали? Тогда, в 2010 году, кроме грузинской войны еще не было Крыма, еще не было украинской войны. То есть это не против России. А против кого это?.. Мы стоим на пороге создания четвертого рейха. Поэтому германский вопрос», – резюмировал аналитик.