Франция и Англия грызутся из-за денег ЕС

Елена Острякова.  
28.03.2025 13:24
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Финансы, Франция


«Новую Антанту», о создании которой и сейчас заявляют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, раздирают противоречия.

Об этом журналист и ведущая подкаста Ctrl Alt Deceit Нина душ Сантуш заявила в эфире TRT World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Новую Антанту», о создании которой и сейчас заявляют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр...

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«Час настал. Настало время для Антанты. Но также настало время для конкуренции, потому что Франция и Великобритания крупнейшие производители оружия в этой части мира. Между этими двумя странами существует довольно сильная конкуренция.. На этой неделе мы узнали, что Франция оказывает большое давление на своих союзников по ЕС, чтобы исключить Великобританию из крупной сделки, которая позволила бы производителям оружия в Великобритании получать заказы на сумму 15 млрд евро, которые ЕС выделяет странам-членам для скорейшего перевооружения. Так что это тесные отношения, но личные интересы иногда берут верх. Особенно, когда речь идет об отношениях между Лондоном и Парижем», – сказала душ Сантуш.

Она предполагает, что к Макрону и Страмеру в скором времени присоединится новый канцлер Германии Фридрих Мерц, и тогда «франко-германская ось продолжит управлять ЕС».

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