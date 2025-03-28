Франция и Англия грызутся из-за денег ЕС

«Новую Антанту», о создании которой и сейчас заявляют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, раздирают противоречия.

Об этом журналист и ведущая подкаста Ctrl Alt Deceit Нина душ Сантуш заявила в эфире TRT World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Час настал. Настало время для Антанты. Но также настало время для конкуренции, потому что Франция и Великобритания крупнейшие производители оружия в этой части мира. Между этими двумя странами существует довольно сильная конкуренция.. На этой неделе мы узнали, что Франция оказывает большое давление на своих союзников по ЕС, чтобы исключить Великобританию из крупной сделки, которая позволила бы производителям оружия в Великобритании получать заказы на сумму 15 млрд евро, которые ЕС выделяет странам-членам для скорейшего перевооружения. Так что это тесные отношения, но личные интересы иногда берут верх. Особенно, когда речь идет об отношениях между Лондоном и Парижем», – сказала душ Сантуш.