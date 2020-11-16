16.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Призывы к ЛДНР открыть КПВВ с Украиной, прозвучавшие со стороны Германии и Франции, учитывая общенациональные локдауны между этими странами и регионами, в высшей степени циничны и лицемерны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прозвучало заявление Германии и Франции, которые говорят немедленно, сейчас же открыть КПВВ, мы требуем. Мы из Донбасса, обращаясь к Германии и Франции, говорим: уважаемые правительства Германии и Франции, мы требуем, мы заботимся о французах и немцах, мы переживаем, что они не могут ездить между регионами. Они не могут поехать на Украину, не могут поехать в ближайший город купить ароматный сыр или пиво, за которым они привыкли ездить в соседнюю провинцию – немедленно снимите локдаун!

Уровень цинизма зашкаливает. Представители Германии и Франции, имея жесточайший локдаун у себя в странах, обращаться к Украине, в которой уже более полумиллиона заболело ковидом, требуя, чтобы открыли КПВВ, которые не достроены, где несогласован механизм их работы – это главное, что не даёт их открыть. То есть сейчас открыть КПВВ для полного прохода людей невозможно по одной простой причине – 12 с половиной тысяч в сутки, мы не собираемся давать возможность перетекать инфекции туда-сюда», – заявил Мирошник.

«Представьте, какой уровень цинизма, когда говорят: пенсионеры, мы вам открываем в Счастье, три километра прогуляетесь, температура минус один – плюс два, чуть по полю пройдёте, дойдёте в чудесный Центр, и там для вас повесили несколько банкоматов, там вы снимите эти деньги. 60+, 70+, 80+ население – самая уязвимая категория населения, которая поражается ковидом.

То есть вместо того, чтобы снять ограничения ездить туда-сюда для того, чтобы подтверждать, что он ещё жив и ему нужно платить пенсию, вы начинаете превращать это в откровенный цирк, создание этих «светлых домиков на линии соприкосновения, мол, езжайте к нам сюда, а французы и немцы, посмотрите, как прекрасно мы это выполняем. Уровень цинизма зашкаливает», – возмутился дипломат.

Отметим, ранее на сайте германского МИДа появилось обращение от лица французского и немецкого внешнеполитических ведомств с призывом к России и ЛДНР открыть со своей стороны КПВВ на линии разграничения.

«Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области. Тысячи людей, посещающих врачей, получающих пенсионные пособия или желающих увидеть своих близких, в настоящее время лишены возможности пересекать линию соприкосновения», – говорится в заявлении.