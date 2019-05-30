Франция и Германия сделали совместное заявление по Украине

30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Франция и Германия выразили президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в “нормандском формате”, а также обсудили инцидент в Керченском проливе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в совместном заявлении министра Европы и иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана и немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса, обнародованном посольством Франции на Украине.

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“Мы рады встрече, которая состоялась сегодня с президентом Зеленским в рамках первого совместного визита в Киев, который cтал возможностью еще раз продемонстрировать поддержку, которую Франция и Германия оказывают Украине в момент многочисленных вызовов, которые стоят перед этой страной”, – говорится в совместном заявлении.

Они выразили удовлетворение по поводу того, что Зеленский еще раз подтвердил приоритетность восстановления мира, а также преданность Минским договоренностям и “нормандскому формату”.

“Мы выразили президенту Зеленскому нашу готовность дать новый импульс переговорному процессу, после пяти лет с начала конфликта, который повлек более 13 тыс. смертей и от которого до сих пор страдают гражданские жители востока Украины. Мы также обсудили инцидент в Керченском проливе, который продемонстрировал в ноябре прошлого года, что риски дестабилизации остаются значительными. Вот почему мы встретились с родственниками моряков, заключенных Россией с ноября в нарушение международного права, чтобы продемонстрировать нашу поддержку этим семьям, которые проходят через испытания отсутствия близких”, – говорится в заявлении.

Главы МИД Франции и Германии заявили, что их государства будут продолжать требовать безусловного освобождения всего экипажа, как этого требует Международный трибунал по морскому праву в своем решении 25 мая.

“Сегодня более чем когда-либо ранее, Россия должна продемонстрировать политическую волю и ответственность для восстановления атмосферы доверия между сторонами, а не обострять напряженность. Мы ждем от России жестов, в частности, немедленного освобождения 24 незаконно удерживаемых с 25 ноября моряков. Германия и Франция стоят рядом со сторонами, чтобы способствовать восстановлению конструктивной дискуссии. Обсуждение с обеими сторонами вскоре продолжится, в частности, с целью создания предпосылок для проведения саммита глав государств или правительств в “нормандском формате”, – заявили дипломаты.

Ранее сегодня главы МИД Германии и Франции сегодня в Киеве обсудили с Зеленским восстановления минского процесса.