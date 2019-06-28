Франция и Германия вежливо послали Зеленского

28.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Вопрос с возвращением России в ПАСЕ был решен еще в начале весны этого года.

Об этом в эфире телеканала 1+1 завил дипломат, кандидат в депутаты Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, куда бы ни обращался президент Владимир Зеленский с просьбой не возвращать Россию, везде получал ответ, что вопрос уже решен.

«Понимая всю сложность ситуации, Зеленский сделал все, что мог. Он говорил с тем, с кем мог, в то время, когда мог. Он говорил об этом и с президентом Франции, и с канцлером Германии. Но так, как он уже заявил на брифинге и у меня нет оснований в этом сомневаться, он получал ответ: «Владимир, вопрос решен». И те профессионалы, кто следит за ситуацией, они знают, что вопрос действительно аналитиками назывался решенным уже в начале весны этого года. То есть, мы знали, что это будет», – заявил Яременко.