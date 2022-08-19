Франция и Швейцария ужесточают правила получения пособий для украинцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские беженцы получившие разрешение на временное проживание во Франции с указанием «бенефициар временной защиты», должны восстановиться в этом статусе уже через 6 месяцев после получения разрешения. Только после обновления статуса украинцы смогут воспользоваться защитой во Франции и связанными с ним льготами.

Об этом сообщает VisitUkraine.today.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Чтобы обновить вид на жительство, нужно обратиться в префектуру департамента по месту жительства. Запрос на продление вида на жительство должен быть подан в срок от трех недель до трех дней до истечения срока его действия. Обращаться раньше трех недель не стоит, потому что префектура просто не рассмотрит запрос.

Сообщается, что для продления вида на жительства во Франции украинцы должны предоставить следующие документы:

1. Документы, подтверждающие гражданский статус и гражданство и предварительный документ о временной защите.

2. Документальное подтверждение адреса, имеющее дату не позднее трех месяцев.

3. Любой документ, подтверждающий изменение социальной ситуации (например, трудовой договор)

4. Документы на детей (если есть).

Одновременно с восстановлением вида на жительство, префектура должна предоставить беженцам форму, которую они должны отправить по электронной почте или почтовому письму в территориальную дирекцию Французского Управления Иммиграции и Интеграции (OFII). Если беженец посылает документы обычной почтой, то нужно указать на конверте «Renouvellement ADA Ukraine».

«К заполненной форме с датой и подписью нужно добавить копии новых свидетельств на временное проживание всех совершеннолетних членов семьи и копии подтверждающих документов для всех ресурсов/средств, полученных по прибытии во Францию ​​(если таковые были). Неполные досье проработаны не будут. В случае, если вы не отправите указанную форму с подтверждающими документами в OFII, ваши выплаты будут прерваны», – говорится в сообщении.

Одновременно власти Швейцарии ужесточили правила оказания соцпомощи украинским беженцам. Как сообщает издание SwissInfo, иеперь при рассмотрении заявок на получение социальной помощи для украинских беженцев будут учитывать их финансовое положение.

“На сегодняшний день чуть более 60 000 человек из Украины прибыли в Швейцарию и получили статус защиты S, позволяющий им получать социальную помощь, а также работать в стране. И в случае людей, которые прибыли из Украины, драгоценности, автомобили, а также банковские активы или недвижимость в родной стране, не учитываются при расчете права на социальную помощь”, – говорится в сообщении.

Служба, ответственная за социальную помощь в Швейцарии, решила ужесточить правила, чтобы доходы и имущество беженца учитывались независимо от того получены они в Украине или Швейцарии. Это значит, что если люди со статусом S снимают деньги с банковских счетов на Украине или покупают там другие активы, эти средства должны учитываться при оценке их дохода. Единственным исключением остается автомобиль, поскольку он необходим для возвращения на Украину.

Статус S предназначен для лиц, нуждающихся в защите. Он освободит украинских беженцев от необходимости прохождения стандартных процедур предоставления убежища и будет способствовать небюрократическому и быстрому процессу оказания помощи пострадавшим от войны. С этим статусом беженцы из Украины получают право на временное пребывание сроком на один год, который может быть продлен до 5 лет.