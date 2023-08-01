Франция и США теряют Западную Африку и пытаются организовать кровавую интервенцию в Нигер

Во Франции, в ЕС и США сейчас настоящая паника по поводу событий в африканском Нигере, где на прошлой неделе военные свергли прозападную марионеточную власть и установили свой режим, направленный на освобождение от французского и европейского колониализма.

А попытки военного вмешательства Парижа и его африканских сателлитов способны вызвать полномасштабную войну на западе континента с непонятным для империалистов исходом.

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Оно и понятно, так как прежний президент Мохамед Базум превратил страну плацдарм и военную базу Франции и США якобы для борьбы с исламистами, но на самом деле для подавления борьбы местного народа Сахель и контроля над месторождениями урана и редкоземельных металлов. Для Парижа эта республика вообще критически важна, так как Нигер занимает четвертое место в мире по добыче урана и покрывает более 35% потребностей Франции для АЭС.

Более того, Эмманюэль Макрон вывел туда свои армейские подразделения из соседнего Мали под давлением военного совета, пришедшего недавно к власти посредством переворота. Там французские части участвовали в операции «Бархан» против исламистских повстанцев, а теперь в случае дальнейшего закрепления у власти военной хунты в самом Нигере вынуждены будут покинуть и эту страну, как и Западную и Центральную Африку в целом.

За время правления прозападных правителей Нигер скатился в число самых беднейших государств планеты и выживает за счёт подачек в размере двух миллиардов долларов в год в виде официальной помощи в «целях развития» от ЕС и США. Тогда как в результате неолиберального диктата МВФ республика отдала за бесценок транснациональным корпорациям все свои месторождения и плодородные земли.

Естественно, что многие жители столицы страны Ниамеи поддержали военных, когда те арестовали президента и военных, напали на штаб-квартиру правящей партии и сожгли её. Примечательно, что с самого начала восставшие выходили в городах с флагами России и с антифранцузскими лозунгами.

Поэтому Национальный комитет по спасению родины во главе с генералом Абдурахаманом Тиани вызвал такую ненависть Парижа, Брюсселя и Берлина, которые дружно осудили переворот, произошедший 27 июля, назвав его «неприемлемым» и приостановили финансовую и гуманитарную помощь для Ниамеи.

Такую же позицию занял и блок ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств), состоящий из 15 стран континента и являющийся инструментом империалистической политики ЕС в Африке, введя фактическое эмбарго против восставшего народа Нигера. Не зря Боррель заявил:

«Европейский союз поддерживает все меры, принятые ЭКОВАС в ответ на этот переворот, и поддержит их быстро и решительно».

Интересно, но Вашингтон не стал сразу называть произошедшие события переворотом, надеясь посредством давления вернуть к власти прежнее правительство. Так, в своем заявлении в минувшее воскресенье Блинкен приветствовал меры ЕС и ЭКОВАС, но также призвал все стороны найти мирное решение.

«Законное, демократически избранное правительство должно быть немедленно восстановлено», — написал он в Твиттере.

The Washington Post пишет:

«Блинкен воздержался от того, чтобы называть эти события переворотом, потому что законодательство США потребует немедленной приостановки помощи, которая может быть возобновлена только после демократических выборов. Официальные лица США говорят, что до тех пор, пока есть краткосрочная надежда на то, что Базум вернется на пост президента, Блинкен, вероятно, не будет называть то, что произошло в Нигере, переворотом».

Подобная словесная эквилибристика и «мирная» риторика необходима сейчас Белому дому, чтобы сгладить негативный эффект от этого явного поражения Запада в Африке, а также потянуть время в надежде осуществить раскол в стане, пришедших к власти военных посредством различных угроз и посулов. Плюс сейчас действительно идёт подготовка к полномасштабной интервенции.

О том, что это настоящий провал внешней политики Вашингтона пишет и другое американское издание Politico.

В статье высказывается предположение, что «смена режима в Нигере может стать ударом по Западу, а точнее по Франции и Соединенным Штатам, которые имеют тесные связи с западноафриканской нацией. Авторы указывают, что Париж и Вашингтон считают Нигер «стратегической страной» в борьбе с терроризмом, добавив, что страна является «одной из последних стран Сахеля, которая не углубила сотрудничество с Россией в ущерб Западу».

И как ожидалось более радикальную позицию на грани истерики занял Париж, так как Макрон поспешил военными способами наказать путчистов, если гражданам Франции и их собственности будет нанесён ущерб. В ответ члены Национального Комитета по спасению родины обвинили французов в организации вторжения по просьбе сбежавших членов правительства правящей партии.

О том, что это действительно так, свидетельствует экстренное заседание ЭКОВАС, на котором присутствовали 11 стран из 15 и где был выдвинут фактический ультиматум. Он заключался в том, что Нигер будет исключён из объединения, отрезан от регионального центрального банка и финансового рынка, а границы с ним будут закрыты, если свергнутый президент снова не сядет на своё кресло. Но самое главное то, что прозвучала угроза интервенции после 6 августа «для наведения порядка».

Военные в Ниамеи вечером предупредили в заявлении, зачитанном по национальному телевидению Нигера в субботу вечером, о тяжких последствиях любого военного вмешательства.

«Цель встречи (ЭКОВАС) состоит в том, чтобы одобрить план агрессии против Нигера посредством неминуемой военной интервенции в Ниамей в сотрудничестве с другими африканскими странами, которые не являются членами ЭКОВАС, и некоторыми западными странами», — сказал представитель хунты полковник Амаду Абдраман, цитирует издание Reuters.

«Мы хотим еще раз напомнить ЭКОВАС или любому другому авантюристу о нашей твердой решимости защищать нашу родину», — сказал он.

Это произошло после того, как лидеры переворота обвинили Францию в посадке военного самолета в стране вопреки их приказам закрыть границы и воздушное пространство.

«Французский партнер обошел (решение) о закрытии сухопутных и воздушных границ, чтобы посадить военный самолет типа А401 в международном аэропорту Ниамей сегодня утром в 6:30 утра», — говорится в заявлении лидеров переворота, требующих «раз и навсегда, чтобы меры (принятые Нацкомитетом) были строго соблюдены».

Интересно, но после такого ультиматума и угрозы прямой интервенции в воскресенье 30 июля в столице вышли сотни тысяч сторонников военного переворота с лозунгами «Долой Францию!» и «Да здравствует Путин!», выразившие свою враждебность по отношению к ЭКОВАС, а затем направившиеся к посольству Франции, которое было в итоге полностью разгромлено.

Французское издание Le Monde отмечает:

«Сторонники генерала Абдурахамана Тиани сожгли французские флаги и напали на посольство Франции в Нигере. На фасаде дипломатического здания тогда были вывешены флаги Нигера, а также флаги России. «Нигер принадлежит нам (…) мы имеем дело с кем хотим», — сказал Маман Сани, один из протестующих в толпе».

После этого французские чиновники стали открыто обвинять Москву в организации данных событий. Так, на следующий день после демонстрации в поддержку переворота министр иностранных дел Франции Катрин Колонна «четко и решительно» опровергла утверждения некоторых нигерийских чиновников, которые говорили с прессой о том, что французы стреляли боевыми патронами по демонстрантам.

«То, что мы увидели [в воскресенье], было демонстрацией, которая была организована, а не спонтанной, насильственной, чрезвычайно опасной, с коктейлями Молотова, российскими флагами, антифранцузскими лозунгами… все ингредиенты российско-африканской дестабилизации», — сказала она в эфире BFM-TV.

Но самое интересное произошло уже в понедельник, когда соседние с Нигером Буркина-Фасо и Мали, являющиеся также членами ЭКОВАС, где также к власти недавно пришли военные, выступили резко против вмешательства во внутренние дела данной страны и заявили, что встанут на сторону обороняющихся.

Так, France24 цитирует совместное коммюнике Уагадугу и Бамако, которые «предупреждают, что любое военное вмешательство против Нигера приведет к выходу Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств), а также к принятию мер самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера».

Они «предупреждают о катастрофических последствиях военной интервенции в Нигер, которая может дестабилизировать весь регион». Они добавляют, что «отказываются применять» «незаконные, нелегитимные и бесчеловечные санкции против народа и властей Нигера», принятые в Абудже.

Более того, в отдельном заявлении Гвинея, правительство которой также является результатом государственного переворота, «выражает свое несогласие с санкциями, за которые выступает ЭКОВАС, включая военное вмешательство», и «решила не применять эти санкции, которые она считает незаконными и бесчеловечными». Конакри «настоятельно призывает ЭКОВАС пересмотреть свою позицию».

Что это означает на деле? Если Вашингтон, Брюссель и Париж проигнорируют предупреждение Буркина-Фасо и Мали, а также протест Гвинеи, то это неминуемо приведёт к полномасштабному конфликту в Западной и Центральной Африке с втягиванием в него других соседних стран, а также к возможным восстаниям и переворотам в оставшихся прозападных государствах континента, где также ненавидят европейских колонизаторов.

При этом военная интервенция в случае затяжного конфликта рискует провалиться в ситуации, когда у империалистов нет никакой социальной и политической базы поддержки на континенте. Это признают и эксперты из числа тех, кто ориентировался ранее на ЕС, заявляя, что это провал всей прежней военно-политической деятельности Парижа и Запада в Африке.

Так, Ниагале Багайоко, политолог и эксперт по обороне, говорит изданию The Guardian, что это бесславный конец всей борьбы с джихадистскими повстанцами, в странах, где в настоящее время к власти пришли военные режимы. Вся же военная кампания ничего кроме озлобленности местного населения не дала.

«Франция не может продолжать свое военное участие в Нигере в нынешних обстоятельствах, добавив, что Франция переосмысливает свое присутствие в регионе более двух лет. Она сказала, что иностранные войска, в том числе США и другие европейцы, а также французы, считаются непопулярными, и люди хотят их вывода», – отметила политолог.

С неизбежным уходом французских военных произойдет и окончательное крушение экономического господства Парижа и всей Европы в Западной Африке, так как Елисейский дворец сосредоточил свою новую стратегию в отношении региона на Нигере, который оказался на деле слабым звеном западного колониализма.

При этом на глазах образуется целый пояс или ось из дружественных и даже ориентирующихся на Россию государств таких как Алжир, ЦАР, Нигер, Гвинея и Буркина-Фасо, часть из которых имеют выходы к морю и настроены до конца бороться за свои национальные интересы и суверенитет. Это настоящий прорыв в цепи империализма, дающий уникальную возможность народам континента освободиться от векового угнетения и поменять соотношение сил в мире.