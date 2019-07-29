Франция идет к отмене антироссийских санкций

29.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Снятие западных санкций с России начнется с Франции. Для этого президент этой страны Эмануэль Макрон встретится в российским лидеров Владимиром Путиным накануне саммита «Большой семерки» 19 августа.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Макрон и Путин будут искать пути из сложившегося кризиса между Россией и коллективным Западом.

«Много государств-членов «Большой семерки» заинтересованы в возобновлении экономических связей с Россией, думаю, что Макрон будет искать пути, каким образом постепенно вести дела к смягчению, как минимум, санкций Франции. Для него важно услышать от самого Путина, как далеко и готов ли вообще пойти навстречу таким надеждам.

Объективно Россия заинтересована в таком подходе и на сегодняшний день Макрон является, наверное, лучшим партнером для Путина в поиске решения, которое бы удовлетворило и западных партнеров, и Россию. Насколько это будет отвечать интересам Украины – зависит от того, насколько активной будет позиция украинской внешней политики. Не просто дипломатии, а всех, кто задействован в этом процессе», – заявил Грищенко.