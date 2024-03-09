Франция может опробовать на Украине пример создания европейского НАТО. Об этом в эфире интернет-блога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бортника, при этом, для того, чтобы ввести войска на Украину, о перспективе чего ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, не нужно будет отправлять национальные силы – для этого есть «Иностранный легион».

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«Эта инициатива реальна, у Макрона для нее есть войска – Французский иностранный легион. 11 полков, сейчас это около 10 тысяч человек, но может быть и 40, и 50. Эти войска по Конституции Франции подчиняются лично президенту, не министерству обороны, он сам ими управляет. Эти войска, их цель – работать только за границей Франции, более того, я вам скажу по секрету, эти войска уже воевали в Украине, в Крымской войне 1800-какого-то года, они уже штурмовали Севастополь в своей истории. Нельзя сказать, что это было неуспешно. Все же, Крымская война была в значительной мере проиграна Российской империей. Потом начались реформы, и Россия стала другой, но я к чему говорю – у Макрона есть инструмент, у Макрона есть причины – лидерство в Европе, африканская катастрофа французских интересов, ослабление США и попытка сыграть против США в какой-то мере. И Макрон эту идею продвигает, имея за спиной поддержку части военных и военно-промышленного комплекса Европы, ведь ввод европейских войск на территорию Украины предусматривает их полноценное вооружение… Это означает еще один шаг к европейским силам обороны на фоне того, что с НАТО могут быть серьезные проблемы. Поэтому тут очень все серьезно и европейский экспедиционный корпус в Украину может быть первой пробой пера для новых европейских сил обороны, для европейского НАТО», – заявил Бортник.