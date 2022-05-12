«Франция нам впаривает»: киевский дипломат про альтернативный ЕС для Украины

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Новости Украины

Франция уже не впервые пытается заменить для Украины членствов в Евросоюзе мутной альтернативой, о чем свидетельствует очередное предложение, озвученное президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы МИД Украины, замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Елисеев прокомментировал заявление Макрона о том, что в ближайшие годы Украина не станет членом Евросоюза и необходимости создания нового «европейского политического сообщества» для таких стран.

«Я по своему опыту знаю, что на всех этапах французская сторона все время пыталась креативно, так сказать, отстранить Украину от членства в Европейском союзе. Эта история мне напомнила далекий уже 2007 год, когда Украина стучалась в ЕС, когда Украина начинала переговоры по Соглашению об ассоциации и французы для того, чтобы не дать нам в то время Соглашение об ассоциации, они предложили неожиданно ассоциированное партнерство Украине. И полгода они нам, извините за слово, впаривали эту идею», – сказал дипломат.

«К счастью, тогда хватило выдержки и настойчивости украинской дипломатии, Украине, чтобы отбросить эту идею и двигаться уже проверенным путем, который успешно прошли наши соседи, ныне – члены Европейского союза, идти путем подписания Соглашения об ассоциации, и далее мы должны двигаться по пути получения статуса кандидата и подписания соглашения о членстве в Европейском союзе. Я также призываю украинскую дипломатию не идти на поводу у Макрона – тем более, что никто не имеет в мире права отрицать суверенное право Украины избирать свой путь развития, к каким союзам присоединяться», – заявил Елисеев.