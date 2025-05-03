Франция не хочет иметь в соседях Россию – министр
Министры иностранных дел стран ЕС прибудут 9 мая в Киев, но не на 80-летие победы над фашизмом, а на 70-летие создания «союза угля и стали», который считается прообразом нынешнего Евросоюза.
Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В этом году я буду в Украине, потому что считаю, что очень многое в нашем будущем (и я говорю не только о европейцах) зависит от того, чем закончится эта агрессивная война. Поэтому мы будем там вместе с моими коллегами, министрами иностранных дел европейских стран, чтобы выразить нашу поддержку Украине и наше желание, чтобы эта война закончилась в соответствии с уставом ООН и международным правом», – сказал Барро.
Он считает, что «если Украина капитулирует, это будет опасно для всех западных стран».
«На карту поставлена наша безопасность, потому что мы соседи России, хотя не хотим быть соседями России, которая сейчас тратит 40% своего бюджета и 10% ВВП на военные нужды и только что призвала в армию 160 тысяч солдат. Я много раз слышал, что Россия не хочет видеть НАТО у своих границ. Но мы тоже не хотим видеть Россию у наших границ. Вот почему мы так серьезно относимся к происходящему и к тому, как закончится война, и так настаиваем на гарантиях безопасности», – сказал Барро.
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