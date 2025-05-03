Франция не хочет иметь в соседях Россию – министр

Министры иностранных дел стран ЕС прибудут 9 мая в Киев, но не на 80-летие победы над фашизмом, а на 70-летие создания «союза угля и стали», который считается прообразом нынешнего Евросоюза.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году я буду в Украине, потому что считаю, что очень многое в нашем будущем (и я говорю не только о европейцах) зависит от того, чем закончится эта агрессивная война. Поэтому мы будем там вместе с моими коллегами, министрами иностранных дел европейских стран, чтобы выразить нашу поддержку Украине и наше желание, чтобы эта война закончилась в соответствии с уставом ООН и международным правом», – сказал Барро.

Он считает, что «если Украина капитулирует, это будет опасно для всех западных стран».