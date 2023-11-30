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Волна воодушевления европейскими перспективами Украины во Франции постепенно снижается. Сейчас такую перспективу поддерживают 58% опрошенных социологов, что на 5% меньше, чем до начала российской СВО.

Соответствующие данные были озвучены на круглом столе во французском парламенте, сообщает издание Public Senat.

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«Франция относится с недоверием к расширению членского состава – как с точки зрения своего общественного мнения, так и со стороны своих политических элит», – сказал политолог Тьерри Шопен.

«Со своей стороны, Польша, сельскохозяйственная держава, также с недоверием следит за ситуацией… Варшава – не единственная держава, которую беспокоит членство. Среди стран Европейского Союза Венгрия Виктора Орбана или Нидерланды, где лидер крайне правых Герт Вилдерс только что победил на парламентских выборах, могут наложить вето в будущем. Недавно премьер-министр Венгрии объявил, что блокирование вступления Украины в Европейский Союз является приоритетом… На данный момент перспективы некоего «социального демпинга», на который намекает вступление Украины в Европейский Союз, вызывают беспокойство у части французов», – уточняет Public Senat.

«Вопрос сельского хозяйства находится в центре дебатов и опасений», – признала французский сенатор Надя Соллогуб.

Она недавно сопровождала министра сельского хозяйства Марка Фесно в Киеве. Сенатор передала настроения правительства:

«Заверить наших производителей, чтобы в конечном итоге сельское хозяйство Украины рассматривалось как еще один актив Европы, в который можно было бы инвестировать, ищите новые рынки сбыта в Азии и Африке, а не поток конкурирующих товаров внутри Европы».