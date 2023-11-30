«Франция относится с недоверием»: В Париже обсудили перспективы членства Украины в ЕС

Михаил Рябов.  
30.11.2023 17:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина, Франция


Волна воодушевления европейскими перспективами Украины во Франции постепенно снижается. Сейчас такую перспективу поддерживают 58% опрошенных социологов, что на 5% меньше, чем до начала российской СВО.

Соответствующие данные были озвучены на круглом столе во французском парламенте, сообщает издание Public Senat.

Волна воодушевления европейскими перспективами Украины во Франции постепенно снижается. Сейчас такую перспективу поддерживают 58%...

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«Франция относится с недоверием к расширению членского состава – как с точки зрения своего общественного мнения, так и со стороны своих политических элит», – сказал политолог Тьерри Шопен.

«Со своей стороны, Польша, сельскохозяйственная держава, также с недоверием следит за ситуацией… Варшава – не единственная держава, которую беспокоит членство. Среди стран Европейского Союза Венгрия Виктора Орбана или Нидерланды, где лидер крайне правых Герт Вилдерс только что победил на парламентских выборах, могут наложить вето в будущем. Недавно премьер-министр Венгрии объявил, что блокирование вступления Украины в Европейский Союз является приоритетом… На данный момент перспективы некоего «социального демпинга», на который намекает вступление Украины в Европейский Союз, вызывают беспокойство у части французов», – уточняет Public Senat.

«Вопрос сельского хозяйства находится в центре дебатов и опасений», – признала французский сенатор Надя Соллогуб.

Она недавно сопровождала министра сельского хозяйства Марка Фесно в Киеве. Сенатор передала настроения правительства:

«Заверить наших производителей, чтобы в конечном итоге сельское хозяйство Украины рассматривалось как еще один актив Европы, в который можно было бы инвестировать, ищите новые рынки сбыта в Азии и Африке, а не поток конкурирующих товаров внутри Европы».

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