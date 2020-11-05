Франция поддержит Грецию в разгорающемся конфликте с турками

05.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В средиземноморском конфликте между Турцией и Грецией рано ставить точку, даже несмотря на то что в конце минувшей недели страны сблизила общая трагедия – разрушительное землетрясение, произошедшее в восточной части Эгейского моря.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Вопреки всем примирительным заявлениям Анкара издала новое морское оповещение о продлении сейсморазведки близ греческих островов Родос и Кастелоризо до 14 ноября. Это решение Афины назвали незаконным», – отмечается в статье.

При этом в экспертной среде считают, что Грецию может ждать усиление международной поддержки, особенно на фоне противоречий Турции и Франции. Такое мнение, в частности, высказал старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир, занимавший в прошлом место депутата в турецком парламенте.

«Франция и Турция были на противоположных сторонах конфликта в Ливии и имеют серьезные разногласия в других странах Ближнего Востока, в том числе на севере Сирии. В преддверии последней дипломатической ссоры между Макроном и Эрдоганом Франция уже углубляла дипломатическое и военное сотрудничество с Грецией. Очередной штопор во французско-турецких двусторонних отношениях будет способствовать дальнейшему укреплению связей между Парижем и Афинами», – сказал изданию Эрдемир.

Он обращает внимание, что турецкое руководство во главе с президентом Эрдоганом продолжает находиться в конфронтации с длинным перечнем стран из ближних и дальних регионов.

«А это зачастую приводит к эскалации напряженности на всех фронтах. Только время покажет, будет ли у турецкого президента какая-либо другая стратегия помимо подрывной роли на нескольких аренах и сможет ли деэскалация этих кризисов прекратить растущую изоляцию Анкары в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», – говорит политолог.

Кроме того, газета указывает, что ничего хорошего Турции не обещает и возможная победа Джозефа Байдена на выборах президента США, поскольку один из ближайших советников кандидата-демократа по внешней политике Николас Бернс, который входит в число претендентов на пост госсекретаря или помощника по национальной безопасности в потенциальной администрации, заявил недавно в разговоре с греческими СМИ, что приход бывшего вице-президента на президентский пост будет означать укрепление теплых отношений между США и Грецией, США и Кипром.