Франция получила ответку за поддержку Майдана

03.12.2018, Москва

Поддержавший госпереворот на Украине французский философ и писатель Бернар-Анри Леви раскритиковал социальные протесты в своей стране и поддержал силовую акцию правительства по разгону акций так называемых «желтых жилетов», протестующих уже третью неделю против повышения налогов и цен на топливо.

Об этом в своем блоге рассказал политолог Владимир Корнилов, подчеркнувший, что Франция сегодня получает «ответку» за поддержку украинского Майдана революции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, в связи с событиями во Франции вспомнил горячие выступления философа Бернара-Анри Леви на киевском майдане и на руинах Ливии. Почитал, что он теперь говорит о народных протестах в родной Франции. Оказывается, он горячо осуждает их и поддерживает насилие полиции. Тю, а шо такое? Почему же во Франции плохо то, что хорошо на Украине и в Ливии?», – написал Корнилов.

Он также подчеркнул, что французы, которые поддерживали кровавые события на востоке, ознаменовавшие череду революций под названием «Арабская весна», сегодня получили «Арабскую зиму».

«50 лет разделяют две революции во Франции, но как различаются лозунги протестов 1968 и 2018 годов! Французы горячо поддержали «Арабскую весну», теперь получили «Арабскую зиму». Что посеешь, то и пожнёшь», – приходит к выводу эксперт.