Франция посылает войска, чтобы помочь Румынии аннексировать часть Украины

Франция может завести войска на Украину, чтобы поддержать планы Румынии аннексировать часть Одесской и Черновицкую области. Но тогда вслед за французскими там появятся военные Польши, Венгрии и т.д.

Такие предположения высказали эксперты в эфире «Первого севастопольского», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев напомнил, что Румыния претендует на часть территории Украины, и Франция ей в этом может помочь.

«Франция с Румынией вдруг неожиданно завязалась. Я помню про румынские планы на Транснистрию (Приднестровье), и, как минимум, если они на Одессу замахнутся, румыны понимают, что шансов немного. А учитывая, как румынское руководство себя вело все эти 2 года, оно не сильно активно и высвечивалось. Понятно, что через них проходили логистические маршруты, но они особо не отсвечивали, старались не форсировать по той же самой Молдавии и Приднестровью. То есть – у меня ощущение, что возможно, румыны мечтают о каком-то варианте отжать южную часть, где Буджакская часть Одесской области, которая граничит с Румынией, и, соответственно, плюс Черновицкую. То есть они, грубо говоря, закладывают сейчас себе такие реалистичные плацдармы, которые они могут теоретически отстоять, как они думают. Потому что если они решают вопрос с Буджаком, то они в принципе могут потом в дальнейшем забрать Молдавию – и предложить, чтобы Приднестровье вошло в наш состав. Это я говорю про логику румын, я не говорю, что нам это нравится. Я предполагаю, что у них такая логика, и они так рассуждают, чтобы перейти к проекту Великой Румынии, о которой они мечтают ещё с конца XIX века. Возможно, как раз Франция в это дело вписывается, в том числе, чтобы им помочь и удержать союзника себе на Балканах», – пояснил Васильев.

Политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов добавил, что, по сути, де-факто Россия уже согласилась с тем, что заход войск НАТО на Украину не приведёт к каким-то более широким последствиям, чем охота за ними в зоне СВО.

«Хотя, изначально вводные были чуть-чуть другие. Просто, вслед за французами придут и поляки, и венгры, и британцы. Каждый по две-три, по десять тысяч заведёт, мы должны понимать. Если этот ящик Пандоры откроется, он уже не закроется. Если французы зайдут, и им ничего за это не будет, а им, судя по нашей дискуссии, ничего за это не будет, как государству, то туда зайдут потом все остальные. Надо к этому быть готовым и понимать, к чему это приведет. Что касается французских солдат, то я, честно говоря, не думаю, что они на ЛБС поедут. И я не думаю, что это слабые солдаты. Это у нас ура-патриотизм и шапкозакидательство началось по поводу того, что французы слабые, их сейчас всех быстро убьём. Слушайте, ну мы уже наделали этих ошибок. Зачем повторяться-то ещё раз? Опять на те же грабли наступать. Давайте к любому противнику теперь серьёзно относиться», – подчеркнул Живов.