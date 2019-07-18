Франция продаст «Мистрали» армии Сербии

18.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербия закупит для нужд своей армии французские ПЗРК «Мистраль», предназначенные для поражения низколетящих вертолётов и самолётов противника. Таков один из главных итогов состоявшегося визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград.

Приобретение «Мистралей» станет первой закупкой вооружений, которую Сербия совершает у западной страны за последние 30 лет. «Продолжаем, как во времена власти Тито. Закупаем оружие и на Востоке, и на Западе», – прокомментировал изданию Informer сербский военный аналитик Мирослав Лазанский.

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Всего из 25 соглашений, которые будут подписаны после визита французского президента, пять относятся к военно-техническому сотрудничеству.

«Мы заинтересованы в закупке оптическо-электронного оборудования. У нас немного денег и мы хотим сохранить военный нейтралитет нашей страны. Франция, которая является нашим союзником, хороша для сотрудничества. Я очень доволен закупкой ракет «мистраль». Мы получим 18 единиц пусковых установок и 50 ракет. Это очень важно, и мы многое можем сделать в будущем. Я очень счастлив, что оказал гостеприимство Макрону и что смог с ним поговорить откровенно по всем ключевым вопросам. Я надеюсь, что сильная Франция и президент Макрон помогут нам», – сказал президент Сербии Александр Вучич.

Макрон в свою очередь пообещал инициировать новую попытку переговоров по судьбе Косово с участием Сербии, Франции, Германии и верхушки албанских сепаратистов.

«Мы должны вернуться к поиску компромисса. Диалог надо продолжать, а две стороны должны решить, что будет прописано в окончательном соглашении. Франция и Германия готовы поддержать возобновление диалога, который в следующих несколько месяцев должен получить конкретное решение. Я приложу свои усилия по этому вопросу, потому что очень уважаю вашу страну», – пообещал Макрон.

По словам Вучича, ближайшая встреча по косовскому вопросу планируется в сентябре.

Глава сербского МИД Ивица Дачич выразил надежду, что Макрон сможет добиться от албанских сепаратистов отмены экономической блокады сербских анклавов.

«Я никогда не поверю в то, что Европа не может заставить Харадиная (премьер-министра т.н. Косово, – ред.) отменить блокаду, из-за которой приостановлено решение самого важного политического вопроса. Я надеюсь, что Макрон сумеет прервать подобную игру Приштины», – заявил Дачич, добавив, что ожидает, что Франция не будет оказывать давление на Сербию в вопросе признания независимости Косово.

Помимо политических вопросов, в Белграде немало внимания было уделено и экономическим аспектам. В частности, подписано соглашение о строительстве метрополитена в столице Сербии. Согласно документу, Франция вместе с Китаем вложит 4,3 миллиардов евро в строительство двух веток метро. Начало работ ожидается в первые месяцы следующего года. Метро в Белграде будут строить французская компания «Alstrom» совместно с китайской компанией «Power China».