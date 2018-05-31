31.05.2018, Москва, Олег Кравцов

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Франция продолжает инвестировать в Россию, несмотря на давление США

Несмотря на введенные Евросоюзом антироссийские санкции и ответные контрсанкции Москвы, французские компании продолжают вкладываться в российскую экономику.

Об этом в интервью “Коммерсанту” рассказал директор Французского института международных отношений (IFRI) Тома Гомар.

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Он отметил, что после встречи президентов России и Франции в Трианоне казалось, что появилась реальное желание двух лидеров установить и личные, и рабочие отношения, но затем наступило некоторое разочарование, в том числе на фоне развития ситуации в Сирии и скандала вокруг «дела Скрипалей».

“В то же время, несмотря на санкции и контрсанкции, французы продолжают инвестировать в российскую экономику и остаются в числе ключевых европейских инвесторов. И то, что французский бизнес не покинул Россию,— это свидетельство того, что, несмотря на прямые или косвенные попытки со стороны США затруднить это сотрудничество, мы готовы его продолжать. Думаю, что Эмманюэль Макрон ничего не забыл, но трезво смотрит на вещи и готов идти вперед”, – полагает Гомар.

Также он заявил, что сегодня президент Франции Макрон, посетивший недавно экономический форум в Петербурге, “выступает за то, чтобы удержать связи России с Европой”.