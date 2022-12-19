«Франция прячет российские деньги, которые принадлежат нам» – Зеленский

На территории Франции находится большое количество недвижимости российских олигархов, которое французское руководство должно продать и передать Украине.

Об этом в интервью французскому телеканалу «LCI» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам пришлось создать свою платформу, и мы знаем иногда, мне иногда кажется, больше, чем все страны Европы, – о том, что у них есть российское на их территории. Всю эту информацию с людьми, со счетами, что есть у этих людей на территории какой страны, включая у вас во Франции, очень много всего, что у этих людей есть», – заявил Зеленский.

«То есть, вы думаете, что во Франции спрятано очень много российских денег?», – переспросил французский журналист.

«Я считаю очень много. Не только денег. Счета, скрытые счета, счета на юридических лиц. Юридические лица, которые могут быть зарегистрированы в других государствах с другой юрисдикцией. Но все это находится, например, во Франции. Так и недвижимость. Недвижимость везде в прекрасных городах вашего очень красивого государства. У них все это есть, они не могут этим пользоваться. Государство заморозило некоторые активы, это правда, Франция заморозила, сделала такую санкционную политику, но не всю», – ответил президент Украины.

На вопрос считает ли он, что Франция должна продать все, что принадлежит русским олигархам и отдать Украине, Зеленкский ответил, что именно так и должно быть.

«Да именно так. Во время войны идет разрушение у нас. Вчера они обстреляли еще одну школу, позавчера они разрушили институт. Я благодарен Франции, когда она помогает мне, и французское общество дает и помогает нам. Но у меня вопрос. Франция поддерживает Украину, потому что поддерживает демократию и понимает, что мы защищаем наши общие ценности. Но есть счета очень богатых людей. Так дайте нам эти деньги. Зачем вы берете из бюджета? Мне кажется, что есть выход. Эта недвижимость стоит миллионы, почему не продать эту недвижимость, заморозить этот актив, передать этот актив и дать деньги, помочь Украине?», подчеркнул Зеленский.