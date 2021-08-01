Франция пытается защитить боевиков от армии Сирии

01.08.2021, Москва, Андрей Романов

Власти Сирии раскритиковали заявление Министерства иностранных дел Франции о ситуации в арабской республике. В Дамаске считают, что позиция европейского государства основана на лжи, лицемерии и поддержке терроризма.

Как отмечается в материале сирийского информационного агентства SANA, Париж, как участник международной коалиии, считает, что Сирия должна проявлять максимальную сдержанность по отношению к ситуации в южном регионе и отказаться от насилия.

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Ранее в СМИ появилась информация, что в сирийском Дераа произошло обострение ситуации. Бандитам, отказавшимся от перемирия, предлагалось использовать специально организованный коридор для беспрепятственного перемещения на север страны. Но боевики отказались выполнять достигнутые ранее с властями договоренности, включая разоружение. В ответ на это сирийская армия утром в четверг начала антитеррористическую операцию в Дераа.

Решение сирийских властей осудили во Франции, поскольку в Елисейском дворце считают, что сложившуюся ситуацию возможно урегулировать только мирным путем.

«Франция решительно осуждает смертоносное наступление сирийского режима при поддержке его сторонников на город Дeраа, который является одним из символов страданий, перенесенных сирийцами за десятилетие конфликта», – заявили в МИД Франции.

Сирийские власти считают, что Париж вступился за террористов, чтобы сохранить очаги нестабильности в ближневосточной стране. Французские власти продолжают поддержку боевиков, поэтому выступают против операции правительственных сил САР.

«В продолжение французского колониального наследия, французский режим по-прежнему предлагает финансовую поддержку террористам, сепаратистам и вооруженным группам в Сирии вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН, которые призывают к сохранению территориальной целостности Сирии, независимости и суверенитета», – заявили в Министерстве иностранных дел Сирии.

Так же в материале SANA отмечается, что сирийские власти полностью отвергают ложные утверждения, содержащиеся в заявлении Франции от 30 июля 2021 года по ситуации в Сирии, как основанные на лицемерии, лжи и поддержке терроризма.

Сирия, по мнению журналистов, проявила максимальную сдержанность в отношении боевиков в южном регионе. Дамаск пытался избежать насилия, но террористы отказались от выполнения договоренностей.

Дераа является одной из немногих горячих точек, оставшихся на территории страны. Сирийская армия в результате продолжительной масштабной операции разгромила «Исламское государство» (организация запрещена в России) и вернула мир на подконтрольные Дамаску территории. Во время активной фазы антитеррористической борьбы хорошо показала себя «ЧВК Вагнера».

Эксперты сирийского издания пришли к выводу, что позиция французских властей направлена на введение в заблуждение мировой общественности и дискредитацию Дамаска.