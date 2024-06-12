Франция пытается затянуть войну на Украине

Вадим Москаленко.  
12.06.2024 15:39
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Франция


Передача Украине сотни французских самолётов «Мираж» кардинально не изменит ситуацию на поле боя, но затянет войну на ещё какое-то время. Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня возникает вопрос – а где конкретно на Украине эти самолёты будут находиться, где они будут обслуживаться? Есть несколько аэродромов, которые обстреливаются. Если они будут обеспечиваться всем этим на другой территории, в Польше или ещё где, это явный признак того, что НАТО примет участие во всём этом процессе. Это ещё усугубит картину. Возможно, у украинской власти какие-то другие ответы, и они будут строить какие-то подземные ангары для самолётов. Но всё же, пока мы чётко не имеем представления», – сказал Дикий.

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Передача Украине сотни французских самолётов «Мираж» кардинально не изменит ситуацию на поле боя, но...


«Кроме того, сейчас многие эксперты говорят, что даже появление этих ста самолётов особо ситуацию не поменяют. А я не знаю, я думаю, в какой-то степени поменяют. Но это всё идёт к эскалации, и это будет затягивание на долгие годы», – добавил телеведущий.

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