Макрон решил прибрать к рукам украинские порты на Чёрном море

Елена Острякова.  
16.04.2024 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Торговля, Украина, Франция


Франция проявляет настойчивый интерес к украинским черноморским торговым портам.

Об этом на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии заявил посол Франции по вопросам восточного и черноморского партнерства Микаэль Ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Франция проявляет настойчивый интерес к украинским черноморским торговым портам. Об этом на Второй черноморской...

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«Россия очень ошибается, если она рассчитывает на усталость союзников от поддержки Украины, и мы собираемся в очередной раз ей это доказать. Мы продолжаем оказывать военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украине. И еще очень важно поддерживать ее экспортный потенциал.

Я посещал порты Рени, Измаил, Одесса (Николаев еще до сих пор заблокирован). Украинские бизнесы продолжают работать и инвестировать и обеспечивать функционирование зернового коридора. И в рамках черноморской инициативы Украина экспортирует зерно почти на довоенном уровне», – сказал Ру.

Он сообщил, что Франция собирается проводить свою политику на Черное море через Болгарию и Румынию и уже подписала с этими странами меморандум о разминировании.

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