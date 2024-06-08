Франция толкает мир мир к ядерной катастрофе

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет напрямую ввязаться в войну против России. Об этом на канале журналиста Филиппа Буффона заявил французский политик, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хуже всего то, что Макрон чётко сказал, что готовит отправку французских военных, обучающих украинские войска, на украинскую землю. Он даже говорил об общей франко-украинской бригаде численностью 4,5 тысячи человек. Это чистое безумие, и я хочу на этом настоять. Потому что с того момента, как он разрешает стрелять по российской территории из французского оружия, он выставляет на поле боя «Миражи», которые обязательно будут стрелять по российской территории. И он посылает французских солдат на Украину. По сути, мы становимся одной из воюющих сторон с Россией. Это означает, что мы вступаем в прямую войну против России», – сказал Дюпон-Эньян.

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«Но как только солдаты будут убиты на Украине, что сделает Макрон? Он выступит по телевизору и скажет, что мы должны ввести войска. Но достаточно ли у нас обычных войск, чтобы поддерживать конфликт на Украине? Конечно, нет. Это означает, что единственным выходом будет ядерная угроза со стороны Франции. И вы видите ядерный механизм, в который он нас загоняет. Это отвратительно, это чрезвычайно опасно. Иногда цепочки мелких событий могут привести к историческим драмам, как в Первой мировой войне», – добавил политик.